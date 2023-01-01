Українські воїни здійснили нові атаки на лівому березі Дніпра на Херсонщині, – ISW





Цей повільний наступ ЗСУ викликає паніку у російських військових. Про це повідомляє



Російські джерела 11 листопада продовжували обговорювати українські операції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.



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Зокрема, російські мілблогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро) та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона).



Окрім того, ЗСУ мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро). Там тривають бої.



Один з російських мілблогерів, пов'язаний із Кремлем, поскаржився, що недоліки російської радіоелектронної боротьби (РЕБ), систем протиповітряної оборони та використання безпілотників ускладнюють здатність Росії знищити українське угруповання на східному березі Дніпра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські війська здійснили нові атаки на лівому березі Дніпра у Херсонській області.Цей повільний наступ ЗСУ викликає паніку у російських військових. Про це повідомляє Gazeta ua , посилаючись на Інститут вивчення війни (ISW).Російські джерела 11 листопада продовжували обговорювати українські операції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.Зокрема, російські мілблогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро) та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона).Окрім того, ЗСУ мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро). Там тривають бої.Один з російських мілблогерів, пов'язаний із Кремлем, поскаржився, що недоліки російської радіоелектронної боротьби (РЕБ), систем протиповітряної оборони та використання безпілотників ускладнюють здатність Росії знищити українське угруповання на східному березі Дніпра.

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