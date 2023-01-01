Українські воїни здійснили нові атаки на лівому березі Дніпра на Херсонщині, – ISW

Українські воїни здійснили нові атаки на лівому березі Дніпра на Херсонщині, – ISW
Українські війська здійснили нові атаки на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Цей повільний наступ ЗСУ викликає паніку у російських військових. Про це повідомляє Gazeta ua, посилаючись на Інститут вивчення війни (ISW).

Російські джерела 11 листопада продовжували обговорювати українські операції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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Зокрема, російські мілблогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро) та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона).

Окрім того, ЗСУ мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро). Там тривають бої.

Один з російських мілблогерів, пов'язаний із Кремлем, поскаржився, що недоліки російської радіоелектронної боротьби (РЕБ), систем протиповітряної оборони та використання безпілотників ускладнюють здатність Росії знищити українське угруповання на східному березі Дніпра.

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Теги: Лівий берег, Херсонщина, війна, ISW
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