На Волині через недопалок загорілася хата, загинув чоловік
Сьогодні, 12:15
На Волині сталася пожежа в житловому будинку. Рятувальники знайшли на місці події тіло господаря.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
12 листопада о 00:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Довгів Луцького району. Рятувальники 9 державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів прибули на місце події та встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат будинку. О 01:23 вогнеборці ліквідували загоряння. На місці події виявлено тіло власника 1971 р.н.
Ймовірна причина пожежі - необережність під час куріння власника.
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Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
12 листопада о 00:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Довгів Луцького району. Рятувальники 9 державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів прибули на місце події та встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат будинку. О 01:23 вогнеборці ліквідували загоряння. На місці події виявлено тіло власника 1971 р.н.
Ймовірна причина пожежі - необережність під час куріння власника.
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