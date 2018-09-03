На Волині через недопалок загорілася хата, загинув чоловік





Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.



12 листопада о 00:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Довгів Луцького району. Рятувальники 9 державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів прибули на місце події та встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат будинку. О 01:23 вогнеборці ліквідували загоряння. На місці події виявлено тіло власника 1971 р.н.



Ймовірна причина пожежі - необережність під час куріння власника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сталася пожежа в житловому будинку. Рятувальники знайшли на місці події тіло господаря.Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.12 листопада о 00:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Довгів Луцького району. Рятувальники 9 державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів прибули на місце події та встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат будинку. О 01:23 вогнеборці ліквідували загоряння. На місці події виявлено тіло власника 1971 р.н.Ймовірна причина пожежі - необережність під час куріння власника.

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