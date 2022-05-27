Україну очищають від знищеної російської техніки. ФОТО

Україну очищають від знищеної російської техніки. ФОТО
Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки, яка була знищена під час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

Виконуючи розпорядження Кабміну, Міноборони вже працює над розчищенням територій.

Залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні.

Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки.

Подальша доля залишків техніки залежить від її стану. Інспектуючи їх, експерти Міноборони разом із залученими консультантами перевіряють:

- чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ
- чи може стати музейним експонатом або частиною виставок
- чи може бути утилізована, як “металобрухт” згідно з визначеними процедурами.


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Теги: Міноборони України, війна, техніка
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