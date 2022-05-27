Україну очищають від знищеної російської техніки. ФОТО
Сьогодні, 12:56
Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки, яка була знищена під час повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.
Виконуючи розпорядження Кабміну, Міноборони вже працює над розчищенням територій.
Залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні.
Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки.
Подальша доля залишків техніки залежить від її стану. Інспектуючи їх, експерти Міноборони разом із залученими консультантами перевіряють:
- чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ
- чи може стати музейним експонатом або частиною виставок
- чи може бути утилізована, як “металобрухт” згідно з визначеними процедурами.
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Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.
Виконуючи розпорядження Кабміну, Міноборони вже працює над розчищенням територій.
Залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні.
Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки.
Подальша доля залишків техніки залежить від її стану. Інспектуючи їх, експерти Міноборони разом із залученими консультантами перевіряють:
- чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ
- чи може стати музейним експонатом або частиною виставок
- чи може бути утилізована, як “металобрухт” згідно з визначеними процедурами.
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