Україну очищають від знищеної російської техніки. ФОТО

Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки, яка була знищена під час повномасштабного вторгнення.Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.Виконуючи розпорядження Кабміну, Міноборони вже працює над розчищенням територій.Залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні.Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки.Подальша доля залишків техніки залежить від її стану. Інспектуючи їх, експерти Міноборони разом із залученими консультантами перевіряють:- чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ- чи може стати музейним експонатом або частиною виставок- чи може бути утилізована, як “металобрухт” згідно з визначеними процедурами.