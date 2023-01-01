Жителі містечка в Англії купили 2 пожежні автівки для волинського міста





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Містечко Нерсборо відтепер є ще одним містом-партнером Володимира – першим у Великій Британії. Історія цієї українсько-британської дружби зворушлива і гарна. Роберт Френдт із дружиною Морін одного разу привезли цілу вантажівку іграшок, які закупив благодійник, що вирішив зберегти анонімність. Британські друзі намагалися забезпечити потреби медичного закладу й ліцею ім. Цинкаловського у Володимирі. Боб переконував у міській раді Нерсборо, презентуючи Володимир й переконуючи, що з волинським містом треба «запартнеритися».



Ще одним знаком цієї дружби стали червоні пожежні машини, на боках яких «розцвіли» білі троянди – символ графства Йоркшир, у якому розташоване місто-партнер. На автівках є й два жіночі імені – Джойс та Вініфред. Так звати маму та дружину благодійників з Британії, котрі внесли найбільшу суму у придбання цих транспортних засобів.



Місто Нерсборо, яке знаходиться у графстві Йоркшир, що у Британії, відтепер офіційно новий партнер Володимира. Відповідну угоду про співпрацю між містами було підписано 1 листопада володимирським міським головою та членом комісії з питань партнерства муніципалітету Нерсборо Девідом Гудом.



Нерсборо – невеличке містечко із населенням у 15 тисяч, що славиться давньою історією та живе здебільшого з туристичної галузі, а також легкої промисловості. Для англійців Володимир став лише другим містом-партнером після німецької Бебри, з якою у них була налагоджена співпраця ще пів століття тому. А для нашого міста це вже дев’ятий міжнародний партнер.



Знайомство з Нерсборо розпочалося завдяки тамтешньому волонтеру Роберту Френдту, з яким налагодили тісні зв’язки волонтери громадської організації «Об’єднання «Активіст». У березні цього року у Володимирській міській раді відбулась перша спільна зустріч щодо майбутнього партнерства, після якої Ігор Пальонка з допомогою відеозв’язку поспілкувався з міською головою Нерсборо Ханною Гостлоу, розповівши їй про громаду і узгодивши напрямки майбутньої співпраці.



«Вважаю за честь, що наше місто поріднилось із Нерсборо у такий важкий для України час, адже для англійців ми стали лише другим містом-партнером. Щиро дякую всім, хто причетний до цієї гарної події – Роберту Френдту та кожному мешканцю Нерсборо за небайдужість й постійну підтримку України, а також волонтерам з ГО «Об’єднання «Активіст», адже завдяки їхній співпраці із з британським благодійником, в результаті започатковано нове міжнародне партнерство. Упевнений, що співпраця між Володимиром і Нерсборо буде плідною, довгостроковою та корисною для обох міст», – зазначив міський голова.



Приїхали британці – Роберт Френдт, його дружина Морін та Девід Гуд – не з порожніми руками. Привезли для рятувальників 3-го Державного пожежно-рятувального загону автодрабину та пожежну автоцистерну, які допомагатимуть рятувати життя людей. Прикрашені автомобілі символом Йоркшира – білими трояндами. Серед наліпок і імена двох жінок – Джойс та Вініфред, які є мамою та дружиною благодійників з Британії, котрі внесли найбільшу суму у придбання автомобілів для українських рятувальників.



Автодрабина Volvo FL6 F3, яка має максимальну робочу висоту 32 м й витримує вагу 400 кг, та пожежна автоцистерна Skania Р93, що вміщає 1800 л води, – є необхідними інструментами у руках рятувальників, оскільки дозволяють ефективно та швидко проводити аварійно-рятувальні роботи та ліквідації пожеж в будь-якому місті чи населеному пункті.



До слова, на вручення ключів від цієї техніки завітав новопризначений керівник обласного управління ДСНС – полковник служби цивільного захисту Мирослав Дем’янчук.



Кошти на ці автомобілі збирали мешканці Нерсборо на благодійному ярмарку, який організував Роберт. Цей винятковий чоловік заради нашої громади звернувся до федерації футбольного клубу Манчестер Сіті та отримав пожертву у вигляді ювілейного подарункового набору. Один з палких вболівальників футболу зголосився придбати цей набір, доклавши тим самим свій внесок у придбання пожежних машин.



Після огляду техніки делегація вирушила до міської ради для спілкування за чашкою кави та підписання угоди. Документ про співпрацю, який скріпили підписами та печатками Ігор Пальонка та Девід Гуд, засвідчує, що обидві сторони зобов’язуються підтримувати тісні дружні відносини та співпрацювати у сферах взаємних обмінів між представниками молоді, освіти, культури, туризму, медичної сфери, соціального захисту, а також обмінюватися ідеями та сприяти економічному розвитку обох громад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі містечка Нерсборо під час ярмарку зібрали гроші та купили два сучасні пожежні автомобілі для міста Володимир.Про це повідомляє "Слово правди" Містечко Нерсборо відтепер є ще одним містом-партнером Володимира – першим у Великій Британії. Історія цієї українсько-британської дружби зворушлива і гарна. Роберт Френдт із дружиною Морін одного разу привезли цілу вантажівку іграшок, які закупив благодійник, що вирішив зберегти анонімність. Британські друзі намагалися забезпечити потреби медичного закладу й ліцею ім. Цинкаловського у Володимирі. Боб переконував у міській раді Нерсборо, презентуючи Володимир й переконуючи, що з волинським містом треба «запартнеритися».Ще одним знаком цієї дружби стали червоні пожежні машини, на боках яких «розцвіли» білі троянди – символ графства Йоркшир, у якому розташоване місто-партнер. На автівках є й два жіночі імені – Джойс та Вініфред. Так звати маму та дружину благодійників з Британії, котрі внесли найбільшу суму у придбання цих транспортних засобів.Місто Нерсборо, яке знаходиться у графстві Йоркшир, що у Британії, відтепер офіційно новий партнер Володимира. Відповідну угоду про співпрацю між містами було підписано 1 листопада володимирським міським головою та членом комісії з питань партнерства муніципалітету Нерсборо Девідом Гудом.Нерсборо – невеличке містечко із населенням у 15 тисяч, що славиться давньою історією та живе здебільшого з туристичної галузі, а також легкої промисловості. Для англійців Володимир став лише другим містом-партнером після німецької Бебри, з якою у них була налагоджена співпраця ще пів століття тому. А для нашого міста це вже дев’ятий міжнародний партнер.Знайомство з Нерсборо розпочалося завдяки тамтешньому волонтеру Роберту Френдту, з яким налагодили тісні зв’язки волонтери громадської організації «Об’єднання «Активіст». У березні цього року у Володимирській міській раді відбулась перша спільна зустріч щодо майбутнього партнерства, після якої Ігор Пальонка з допомогою відеозв’язку поспілкувався з міською головою Нерсборо Ханною Гостлоу, розповівши їй про громаду і узгодивши напрямки майбутньої співпраці.«Вважаю за честь, що наше місто поріднилось із Нерсборо у такий важкий для України час, адже для англійців ми стали лише другим містом-партнером. Щиро дякую всім, хто причетний до цієї гарної події – Роберту Френдту та кожному мешканцю Нерсборо за небайдужість й постійну підтримку України, а також волонтерам з ГО «Об’єднання «Активіст», адже завдяки їхній співпраці із з британським благодійником, в результаті започатковано нове міжнародне партнерство. Упевнений, що співпраця між Володимиром і Нерсборо буде плідною, довгостроковою та корисною для обох міст», – зазначив міський голова.Приїхали британці – Роберт Френдт, його дружина Морін та Девід Гуд – не з порожніми руками. Привезли для рятувальників 3-го Державного пожежно-рятувального загону автодрабину та пожежну автоцистерну, які допомагатимуть рятувати життя людей. Прикрашені автомобілі символом Йоркшира – білими трояндами. Серед наліпок і імена двох жінок – Джойс та Вініфред, які є мамою та дружиною благодійників з Британії, котрі внесли найбільшу суму у придбання автомобілів для українських рятувальників.Автодрабина Volvo FL6 F3, яка має максимальну робочу висоту 32 м й витримує вагу 400 кг, та пожежна автоцистерна Skania Р93, що вміщає 1800 л води, – є необхідними інструментами у руках рятувальників, оскільки дозволяють ефективно та швидко проводити аварійно-рятувальні роботи та ліквідації пожеж в будь-якому місті чи населеному пункті.До слова, на вручення ключів від цієї техніки завітав новопризначений керівник обласного управління ДСНС – полковник служби цивільного захисту Мирослав Дем’янчук.Кошти на ці автомобілі збирали мешканці Нерсборо на благодійному ярмарку, який організував Роберт. Цей винятковий чоловік заради нашої громади звернувся до федерації футбольного клубу Манчестер Сіті та отримав пожертву у вигляді ювілейного подарункового набору. Один з палких вболівальників футболу зголосився придбати цей набір, доклавши тим самим свій внесок у придбання пожежних машин.Після огляду техніки делегація вирушила до міської ради для спілкування за чашкою кави та підписання угоди. Документ про співпрацю, який скріпили підписами та печатками Ігор Пальонка та Девід Гуд, засвідчує, що обидві сторони зобов’язуються підтримувати тісні дружні відносини та співпрацювати у сферах взаємних обмінів між представниками молоді, освіти, культури, туризму, медичної сфери, соціального захисту, а також обмінюватися ідеями та сприяти економічному розвитку обох громад.

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