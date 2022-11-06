У Володимирі попрощалися зі штаб-сержантом Олександром Новосадом. ФОТО

12 листопада громада Володимира провела в останню дорогу 46-річного мешканця села Федорівка Олександра Новосада.Про це повідомляють у Володимирській міській раді.Траурний кортеж мешканці зустрічали навколішки зі слізьми на очах. Попрощатись та віддати останню шану Герою до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії прийшли його рідні, друзі, побратими, представники місцевої влади та небайдужі жителі.Штаб-сержант Олександр Новосад був мобілізований до лав Збройних сил України у вересні минулого року. Відтоді воював та захищав незалежність рідної країни у найгарячіших точках фронту.Життя захисника обірвалось 10 листопада на Харківщині від важких поранень, які отримав внаслідок ворожого обстрілу. В Олександра залишалась мама та син.Співчуття родині від імені усієї громади висловив під час похорону міський голова Ігор Пальонка.«Полеглий воїн Олександр був товариським, щирим та добрим чоловіком. Саме таким він залишиться у пам’яті близьких та знайомих людей. А ми повинні завжди пам’ятати його подвиг і ту велику жертву, яку він віддав заради мирного життя у вільній Україні», – зазначив очільник громади.Поховали загиблого захисника з усіма військовими почестями на Федорівському кладовищі.