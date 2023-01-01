Росіяни повторно обстріляли Херсон, коли рятувальники гасили пожежу у бібліотеці. ФОТО
Сьогодні, 16:31
Російські окупаційні війська вкотре обстріляли місто Херсон, влучивши в обласну бібліотеку ім. О.Гончара. Коли рятувальники гасили пожежу московити повторно обстрілювали місто.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС.
Вночі, 12 листопада ворог завдав удару по одній з бібліотек міста Херсон. Виникла масштабна пожежа.
Рятувальникам довелося декілька разів повертатись до гасіння, адже ворог продовжував обстріли.
На місці події працювало 18 рятувальників та 3 одиниці техніки.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС.
Вночі, 12 листопада ворог завдав удару по одній з бібліотек міста Херсон. Виникла масштабна пожежа.
Рятувальникам довелося декілька разів повертатись до гасіння, адже ворог продовжував обстріли.
На місці події працювало 18 рятувальників та 3 одиниці техніки.
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