Росіяни повторно обстріляли Херсон, коли рятувальники гасили пожежу у бібліотеці. ФОТО





Про це повідомляють у ГУ ДСНС.



Вночі, 12 листопада ворог завдав удару по одній з бібліотек міста Херсон. Виникла масштабна пожежа.



Рятувальникам довелося декілька разів повертатись до гасіння, адже ворог продовжував обстріли.



На місці події працювало 18 рятувальників та 3 одиниці техніки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська вкотре обстріляли місто Херсон, влучивши в обласну бібліотеку ім. О.Гончара. Коли рятувальники гасили пожежу московити повторно обстрілювали місто.Про це повідомляють у ГУ ДСНС.Вночі, 12 листопада ворог завдав удару по одній з бібліотек міста Херсон. Виникла масштабна пожежа.Рятувальникам довелося декілька разів повертатись до гасіння, адже ворог продовжував обстріли.На місці події працювало 18 рятувальників та 3 одиниці техніки.

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