Росіяни повторно обстріляли Херсон, коли рятувальники гасили пожежу у бібліотеці. ФОТО

Росіяни повторно обстріляли Херсон, коли рятувальники гасили пожежу у бібліотеці. ФОТО
Російські окупаційні війська вкотре обстріляли місто Херсон, влучивши в обласну бібліотеку ім. О.Гончара. Коли рятувальники гасили пожежу московити повторно обстрілювали місто.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС.

Вночі, 12 листопада ворог завдав удару по одній з бібліотек міста Херсон. Виникла масштабна пожежа.

Рятувальникам довелося декілька разів повертатись до гасіння, адже ворог продовжував обстріли.

На місці події працювало 18 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Росіяни повторно обстріляли Херсон, коли рятувальники гасили пожежу у бібліотеці. ФОТО
Росіяни повторно обстріляли Херсон, коли рятувальники гасили пожежу у бібліотеці. ФОТО
Росіяни повторно обстріляли Херсон, коли рятувальники гасили пожежу у бібліотеці. ФОТО
Росіяни повторно обстріляли Херсон, коли рятувальники гасили пожежу у бібліотеці. ФОТО

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Теги: війна, Херсон, звільнення
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