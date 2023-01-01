Трупи ворогів лежали неподалік бійниць: воїни з Волині розповіли про відбиття масованого штурму росіян

Трупи ворогів лежали неподалік бійниць: воїни з Волині розповіли про відбиття масованого штурму росіян
Військовослужбовці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ розповіли, як нещодавно відбивали масований штурм росіян.

Про це повідомляють на сторінці бригади.

Місяць тому ворог вдався до масованого штурму однієї з позицій третьої стрілецької роти Володимирського батальйону Волинської бригади тероборони. Провівши надпотужну артпідготовку, орки великими силами посунули вперед.

На підмогу бійцям, які перебували на бойовому чергуванні, висунулися два командири відділень – Микола на псевдо «Шарпей» та Юрій на псевдо «Якут» (саме їх ви бачите на фото).
Трупи ворогів лежали неподалік бійниць: воїни з Волині розповіли про відбиття масованого штурму росіян
Трупи ворогів лежали неподалік бійниць: воїни з Волині розповіли про відбиття масованого штурму росіян

Разом з побратимами вони взялися нищити окупантів. Увесь драматизм ситуації став очевидним згодом – трупи ворогів лежали неподалік наших бійниць, навколишній ліс внаслідок артобстрілу перетворився на рештки лісу, прямі влучання добряче потрощили товстелезні колоди перекриттів. Лишень волинські тероборонівці виявилися міцнішими – і втримали позицію…

"Було відчуття плеча побратима – а це на війні головне, – каже Микола «Шарпей» (його 22-річний син Тарас нині також боронить Україну – у складі 14 омбр), – Дружно взялися до бою, знали що робити – де стояти, куди стріляти".

"Втримати позицію неабияк допомогла професійна підтримка наших аеророзвідників, наших мінометників, – долучається до розмови Юрій «Якут» (його молодший брат Олександр служить у тій таки 14 омбр), – Також суттєво допомогли підрозділи сусіднього Ковельського батальйону – влучними ударами по ворожій штурмовій групі".

Відбити навалу орків вдалося таки дорогою ціною – ціною життів двох побратимів. Назавжди в строю нашої бригади солдат Іван Іванович Вознюк на псевдо «Турист» та старший солдат Андрій Богданович Вовк на псевдо «Пуля».

«Шарпей» та «Якут» наполягали, аби в дописі згадали кожного бійця, який брав участь у відбитті того штурму (більшість із них зазнали поранень): Богдан «Богуш», Андрій «Остап», Микола «Веремій», Олег «Дуб», Сергій «Скрипка», Олександр «Лесик», Андрій «Ковель», Іван «Док».

Підрозділи 100 обр ТрО з початку весни виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках на сході України. За цей час волинські тероборонівці не здали жодної позиції й не зробили жодного кроку назад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 ОБрТро Волині, Луцьк, війна, Донеччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трупи ворогів лежали неподалік бійниць: воїни з Волині розповіли про відбиття масованого штурму росіян
Сьогодні, 15:50
У Володимирі попрощалися зі штаб-сержантом Олександром Новосадом. ФОТО
Сьогодні, 15:09
Жителі містечка в Англії купили 2 пожежні автівки для волинського міста
Сьогодні, 14:28
Біля Луцька сталася ДТП, автівка злетіла в кювет. ФОТО
Сьогодні, 13:37
Україну очищають від знищеної російської техніки. ФОТО
Сьогодні, 12:56
Схожі новини
Волинські тероборонівці отримали нагороди за відбиття масованого штурму Волинські тероборонівці отримали нагороди за відбиття масованого штурму
22 жовтень, 17:24
У 100БрТрО Волині служить «донбаський оркодав». ФОТО У 100БрТрО Волині служить «донбаський оркодав». ФОТО
15 липень, 17:56
У самісінький бліндаж: волинські тероборонівці показали, як нищать окупантів дронами. ВІДЕО У самісінький бліндаж: волинські тероборонівці показали, як нищать окупантів дронами. ВІДЕО
21 червень, 22:13
Почув про війну і пішов у військкомат: волинський тероборонівець «М’ясник» розповів, як пішов до війська Почув про війну і пішов у військкомат: волинський тероборонівець «М’ясник» розповів, як пішов до війська
21 квітень, 21:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трупи ворогів лежали неподалік бійниць: воїни з Волині розповіли про відбиття масованого штурму росіян
Сьогодні, 15:50
 0
У Володимирі попрощалися зі штаб-сержантом Олександром Новосадом. ФОТО
Сьогодні, 15:09
 0
Жителі містечка в Англії купили 2 пожежні автівки для волинського міста
Сьогодні, 14:28
 0
Біля Луцька сталася ДТП, автівка злетіла в кювет. ФОТО
Сьогодні, 13:37
 0
Україну очищають від знищеної російської техніки. ФОТО
Сьогодні, 12:56
 0
Медіа
відео
1/8