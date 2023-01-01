Трупи ворогів лежали неподалік бійниць: воїни з Волині розповіли про відбиття масованого штурму росіян

Військовослужбовці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ розповіли, як нещодавно відбивали масований штурм росіян.Про це повідомляють на сторінці бригади.Місяць тому ворог вдався до масованого штурму однієї з позицій третьої стрілецької роти Володимирського батальйону Волинської бригади тероборони. Провівши надпотужну артпідготовку, орки великими силами посунули вперед.На підмогу бійцям, які перебували на бойовому чергуванні, висунулися два командири відділень – Микола на псевдо «Шарпей» та Юрій на псевдо «Якут» (саме їх ви бачите на фото).Разом з побратимами вони взялися нищити окупантів. Увесь драматизм ситуації став очевидним згодом – трупи ворогів лежали неподалік наших бійниць, навколишній ліс внаслідок артобстрілу перетворився на рештки лісу, прямі влучання добряче потрощили товстелезні колоди перекриттів. Лишень волинські тероборонівці виявилися міцнішими – і втримали позицію…"Було відчуття плеча побратима – а це на війні головне, – каже Микола «Шарпей» (його 22-річний син Тарас нині також боронить Україну – у складі 14 омбр), – Дружно взялися до бою, знали що робити – де стояти, куди стріляти"."Втримати позицію неабияк допомогла професійна підтримка наших аеророзвідників, наших мінометників, – долучається до розмови Юрій «Якут» (його молодший брат Олександр служить у тій таки 14 омбр), – Також суттєво допомогли підрозділи сусіднього Ковельського батальйону – влучними ударами по ворожій штурмовій групі".Відбити навалу орків вдалося таки дорогою ціною – ціною життів двох побратимів. Назавжди в строю нашої бригади солдат Іван Іванович Вознюк на псевдо «Турист» та старший солдат Андрій Богданович Вовк на псевдо «Пуля».«Шарпей» та «Якут» наполягали, аби в дописі згадали кожного бійця, який брав участь у відбитті того штурму (більшість із них зазнали поранень): Богдан «Богуш», Андрій «Остап», Микола «Веремій», Олег «Дуб», Сергій «Скрипка», Олександр «Лесик», Андрій «Ковель», Іван «Док».Підрозділи 100 обр ТрО з початку весни виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках на сході України. За цей час волинські тероборонівці не здали жодної позиції й не зробили жодного кроку назад.