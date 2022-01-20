У парку Луцька встановили нову скульптуру. ФОТО





Експозиція включає три окремі скульптури – фігура чоловіка з одного боку та фігури жінки й дитини з іншого. Висота центральних фігур – понад три метри. Їх виготовили з кортенівської сталі, - повідомляє



За задумом автора, скульптура символізує повернення українських захисників додому, сімейні цінності та оптимістичні перспективи України. Чоловік возз’єднується з родиною, яку тривалий час не бачив через криваву війну, що розпочала росія.



Роботи зі встановлення провели коштом благодійників. Скульптура розташована в кінці головної алеї парку, одразу за східцями, що ведуть до пляжу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центральному парку культури і відпочинку Луцька встановили нову скульптуру. Береги річки Стир віднедавна прикрашає робота Євгенія Примаченка «Возз’єднання».Експозиція включає три окремі скульптури – фігура чоловіка з одного боку та фігури жінки й дитини з іншого. Висота центральних фігур – понад три метри. Їх виготовили з кортенівської сталі, - повідомляє ІА Волинські новини. За задумом автора, скульптура символізує повернення українських захисників додому, сімейні цінності та оптимістичні перспективи України. Чоловік возз’єднується з родиною, яку тривалий час не бачив через криваву війну, що розпочала росія.Роботи зі встановлення провели коштом благодійників. Скульптура розташована в кінці головної алеї парку, одразу за східцями, що ведуть до пляжу.

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