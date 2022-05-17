На Волині водій-порушник хотів дати поліцейським хабар

На Волині водій-порушник хотів дати поліцейським хабар
У Берестечківській територальній громаді водій-порушник пропонував поліцейським хабар.

Про це повідомляє "Волинь-нова".

На очі поліцейських шофер ЗАЗ «Таврія» втрапив у віддаленому селі Антонівці Берестестечківської територіальної громади.

Близько 16.00 години чоловік за не притягнення до адміністративної відповідальності за ст 130 КУпАП чоловік запропонував правоохоронцям 1000 гривень.

Працівники відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вилучили кошти-взятку. Вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 369 КК України (караються штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (х17 грн) або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліцейські, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водій-порушник хотів дати поліцейським хабар
Сьогодні, 18:34
Як росіяни реагували на атаки України на Чорноморський флот та куди ховали кораблі
Сьогодні, 17:53
У парку Луцька встановили нову скульптуру. ФОТО
Сьогодні, 17:12
Росіяни повторно обстріляли Херсон, коли рятувальники гасили пожежу у бібліотеці. ФОТО
Сьогодні, 16:31
Трупи ворогів лежали неподалік бійниць: воїни з Волині розповіли про відбиття масованого штурму росіян
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
За тисячу хабаря поліцейським волинян заплатить 17 тисяч штрафу За тисячу хабаря поліцейським волинян заплатить 17 тисяч штрафу
17 травень, 2022, 14:38
Волинянину «впаяли» 17 тисяч гривень штрафу, бо він хотів відкупитись від патрульних Волинянину «впаяли» 17 тисяч гривень штрафу, бо він хотів відкупитись від патрульних
25 березень, 2021, 14:41
На Волині двоє водіїв-порушників хотіли відкупитися від патрульних На Волині двоє водіїв-порушників хотіли відкупитися від патрульних
22 червень, 2020, 17:01
Двох волинян судитимуть за хабарі поліцейським Двох волинян судитимуть за хабарі поліцейським
05 березень, 2020, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водій-порушник хотів дати поліцейським хабар
Сьогодні, 18:34
 0
Як росіяни реагували на атаки України на Чорноморський флот та куди ховали кораблі
Сьогодні, 17:53
 0
У парку Луцька встановили нову скульптуру. ФОТО
Сьогодні, 17:12
 0
Росіяни повторно обстріляли Херсон, коли рятувальники гасили пожежу у бібліотеці. ФОТО
Сьогодні, 16:31
 0
Трупи ворогів лежали неподалік бійниць: воїни з Волині розповіли про відбиття масованого штурму росіян
Сьогодні, 15:50
 0
Медіа
відео
1/8