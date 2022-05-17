На Волині водій-порушник хотів дати поліцейським хабар

У Берестечківській територальній громаді водій-порушник пропонував поліцейським хабар.Про це повідомляє "Волинь-нова".На очі поліцейських шофер ЗАЗ «Таврія» втрапив у віддаленому селі Антонівці Берестестечківської територіальної громади.Близько 16.00 години чоловік за не притягнення до адміністративної відповідальності за ст 130 КУпАП чоловік запропонував правоохоронцям 1000 гривень.Працівники відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вилучили кошти-взятку. Вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 369 КК України (караються штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (х17 грн) або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк).