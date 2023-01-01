Якою буде погода в Луцьку та у Волинській області у понеділок, 13 листопада





Про це повідомляє Sinoptik.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, у Луцьку 13 листопада треба очікувати хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.



У Волинській області синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці та вдень у Луцьку буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, у Луцьку 13 листопада треба очікувати хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.У Волинській області синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію