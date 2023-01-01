Якою буде погода в Луцьку та у Волинській області у понеділок, 13 листопада

Якою буде погода в Луцьку та у Волинській області у понеділок, 13 листопада
Вранці та вдень у Луцьку буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, у Луцьку 13 листопада треба очікувати хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.

У Волинській області синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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