Сьогодні у Луцькому районі попрощалися із Героєм Михайлом Боярчуком

Сьогодні скорботний день для усіх жителів Ківерцівської громади, адже цього дня відбулося попрощання з Героєм - Михайлом Боярчуком.Про це повідомляє Ківерцівська громада.Михайло на фронті з вересня 2022 року, службу ніс у складі військової частини А1008 на посаді заступника командира бойової машини - віддано боронив Україну від загарбників, гідно захищаючи її суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість у найгарячіших точках."Смерть Михайла – це біль усієї громади, це біль усієї країни...Віддати шану оборонцю прийшли рідні, військовослужбовці, представники влади, друзі, однокласники та жителі громади. Вся громада низько вклоняється та схиляє голову в глибокій скорботі перед батьками та родиною загиблого нашого Героя, співчуваємо та розділяємо біль пекучої втрати", - йдеться у повідомленні.