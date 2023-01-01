Сьогодні у Луцькому районі попрощалися із Героєм Михайлом Боярчуком
Сьогодні, 21:26
Сьогодні скорботний день для усіх жителів Ківерцівської громади, адже цього дня відбулося попрощання з Героєм - Михайлом Боярчуком.
Про це повідомляє Ківерцівська громада.
Михайло на фронті з вересня 2022 року, службу ніс у складі військової частини А1008 на посаді заступника командира бойової машини - віддано боронив Україну від загарбників, гідно захищаючи її суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість у найгарячіших точках.
"Смерть Михайла – це біль усієї громади, це біль усієї країни...
Віддати шану оборонцю прийшли рідні, військовослужбовці, представники влади, друзі, однокласники та жителі громади. Вся громада низько вклоняється та схиляє голову в глибокій скорботі перед батьками та родиною загиблого нашого Героя, співчуваємо та розділяємо біль пекучої втрати", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Ківерцівська громада.
Михайло на фронті з вересня 2022 року, службу ніс у складі військової частини А1008 на посаді заступника командира бойової машини - віддано боронив Україну від загарбників, гідно захищаючи її суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість у найгарячіших точках.
"Смерть Михайла – це біль усієї громади, це біль усієї країни...
Віддати шану оборонцю прийшли рідні, військовослужбовці, представники влади, друзі, однокласники та жителі громади. Вся громада низько вклоняється та схиляє голову в глибокій скорботі перед батьками та родиною загиблого нашого Героя, співчуваємо та розділяємо біль пекучої втрати", - йдеться у повідомленні.
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