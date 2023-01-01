Героя з Волині Олександра Сиротюка посмертно нагородили орденом
Сьогодні, 23:32
Героя з Головненської громади Ковельського району Олександра Сиротюка посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Орден вручили сестрі загиблого захисника.
Про це повідомили у Головненській громаді.
Відповідно до Указу Президента України №432 від 18 липня 2023 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку солдата Олександра Петровича Сиротюка, 1984 р.н., жителя с.Сильне, нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Загинув Олександр при виконанні бойового завдання 12 березня 2023 року. У військового залишилась лише сестра.
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Про це повідомили у Головненській громаді.
Відповідно до Указу Президента України №432 від 18 липня 2023 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку солдата Олександра Петровича Сиротюка, 1984 р.н., жителя с.Сильне, нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Загинув Олександр при виконанні бойового завдання 12 березня 2023 року. У військового залишилась лише сестра.
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Героя з Волині Олександра Сиротюка посмертно нагородили орденом
Сьогодні, 23:32