Музикант-військовий під час відпустки взяв у участь у благодійному концерті на підтримку ЗСУ у Луцьку

Ігор Блащук – учасник народного аматорського духового оркестру Палацу культури Луцька та обласного драматичного театру. На третій день повномасштабного вторгнення музикант прийняв рішення мобілізуватися до лав ЗСУ.



Нині захисник приїхав у короткочасну відпустку та взяв участь у благодійному концерті. Під час мистецького марафону "Сильні РАЗОМ" зібрали майже 87 тисяч гривень на потреби військових, розповів



За словами Ігоря Блащука, майже рік перебуває на Запорізькому напрямку із побратимами. Він служить у Другому окремому стрілецькому батальйоні.



Чоловік говорить: після тривалої перерви на сцені мав лише дві репетиції перед виступом. За словами тромбоніста, музичний інструмент не мав змоги забрати на фронт, хоча музика психологічно допомагає.





49-річний музикант-військовослужбовець говорить, що найбільше за весь час служби скучив за дружиною та двома дітьми. Каже віддав сцені понад 20 років і встиг виступити, зокрема, у Польщі та Франції, тому після перемоги разом із рідними планує відвідати Париж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! – учасник народного аматорського духового оркестру Палацу культури Луцька та обласного драматичного театру. На третій день повномасштабного вторгнення музикант прийняв рішення мобілізуватися до лав ЗСУ.Нині захисник приїхав у короткочасну відпустку та взяв участь у благодійному концерті. Під час мистецького марафону "Сильні РАЗОМ" зібрали майже 87 тисяч гривень на потреби військових, розповів Суспільному Ігор Блащук.За словами Ігоря Блащука, майже рік перебуває на Запорізькому напрямку із побратимами. Він служить у Другому окремому стрілецькому батальйоні.Чоловік говорить: після тривалої перерви на сцені мав лише дві репетиції перед виступом. За словами тромбоніста, музичний інструмент не мав змоги забрати на фронт, хоча музика психологічно допомагає.49-річний музикант-військовослужбовець говорить, що найбільше за весь час служби скучив за дружиною та двома дітьми. Каже віддав сцені понад 20 років і встиг виступити, зокрема, у Польщі та Франції, тому після перемоги разом із рідними планує відвідати Париж.

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