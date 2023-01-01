Волонтери з Волині за два дні виготовили для військових пів тисячі буржуйок





Трудяться в основному у вихідні дні та після роботи, розповідає волонтер Олександр Лозбін. Щоб пришвидшити виготовлення буржуйок, роботу розділили на етапи — у кожного своя ділянка виробництва, інформує



На виготовлення буржуйок збираються від десяти до двадцяти людей, – розповідає один із волонтерів Дмитро Уринюк. З його слів, впродовж тижня шукають балони.



"У нас уже, майже, не було балонів, а люди за тиждень зібрали близько 700 балонів: хто 2, хто 10, з Одеси присилали, рибальська спільнота з Рівного", — говорить чоловік.



Після порізки балони передають у цех для зварювання. До балонів приварюють дверчата на завісах та димохід, розповідає волонтер Андрій Ожог. З його слів, усередину військові вставляють окопну свічку, вона нагрівається до 200 градусів, можна таким чином підсушити одяг.



Староста села Липини Олександр Куць також долучається до роботи волонтерів. Каже, що минулого року виготовили їх — 1 200, цього планують удвічі збільшити кількість.



На останньому етапі створення буржуйок прикручують клямку і відправляють захисникам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пів тисячі буржуйок виготовили волонтери з Луцька та Липин. Понад 20 чоловіків працювали два дні, у свій вільний час та вихідні. Буржуйки передають військовим на фронт.Трудяться в основному у вихідні дні та після роботи, розповідає волонтер. Щоб пришвидшити виготовлення буржуйок, роботу розділили на етапи — у кожного своя ділянка виробництва, інформує Суспільне На виготовлення буржуйок збираються від десяти до двадцяти людей, – розповідає один із волонтерів. З його слів, впродовж тижня шукають балони."У нас уже, майже, не було балонів, а люди за тиждень зібрали близько 700 балонів: хто 2, хто 10, з Одеси присилали, рибальська спільнота з Рівного", — говорить чоловік.Після порізки балони передають у цех для зварювання. До балонів приварюють дверчата на завісах та димохід, розповідає волонтер. З його слів, усередину військові вставляють окопну свічку, вона нагрівається до 200 градусів, можна таким чином підсушити одяг.Староста села Липинитакож долучається до роботи волонтерів. Каже, що минулого року виготовили їх — 1 200, цього планують удвічі збільшити кількість.На останньому етапі створення буржуйок прикручують клямку і відправляють захисникам.

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