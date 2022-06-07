Втрати окупантів за тиждень: в Міноборони назвали кількість загиблих російських вояків та знищеної техніки





Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, перший заступник Міністра оборони України повідомив про це 12 листопада.



"За тиждень з 6 по 12 листопада Силами оборони України знищено близько 6660 осіб особового складу противника", - зазначив він.





Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:



- 65 танків

- 120 бойових броньованих машин

- 184 артилерійських системи

- 14 РСЗВ

- 10 установок ППО

- 214 одиниць автотехніки

- 31 одиниця спецтехніки



Ба більше, нашими захисниками знищено 6 ворожих ракет, 98 БпЛА, а також два кораблі/катери противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міноборони назвали втрати ворога за тиждень. Загалом ЗСУ знищили 6660 окупантів, а також підбили 744 одиниці озброєння та військової техніки.Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, перший заступник Міністра оборони України повідомив про це 12 листопада."За тиждень з 6 по 12 листопада Силами оборони України знищено близько 6660 осіб особового складу противника", - зазначив він.Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:- 65 танків- 120 бойових броньованих машин- 184 артилерійських системи- 14 РСЗВ- 10 установок ППО- 214 одиниць автотехніки- 31 одиниця спецтехнікиБа більше, нашими захисниками знищено 6 ворожих ракет, 98 БпЛА, а також два кораблі/катери противника.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію