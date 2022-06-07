Втрати окупантів за тиждень: в Міноборони назвали кількість загиблих російських вояків та знищеної техніки

Втрати окупантів за тиждень: в Міноборони назвали кількість загиблих російських вояків та знищеної техніки
У Міноборони назвали втрати ворога за тиждень. Загалом ЗСУ знищили 6660 окупантів, а також підбили 744 одиниці озброєння та військової техніки.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, перший заступник Міністра оборони України повідомив про це 12 листопада.

"За тиждень з 6 по 12 листопада Силами оборони України знищено близько 6660 осіб особового складу противника", - зазначив він.

Втрати окупантів за тиждень: в Міноборони назвали кількість загиблих російських вояків та знищеної техніки

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

- 65 танків
- 120 бойових броньованих машин
- 184 артилерійських системи
- 14 РСЗВ
- 10 установок ППО
- 214 одиниць автотехніки
- 31 одиниця спецтехніки

Ба більше, нашими захисниками знищено 6 ворожих ракет, 98 БпЛА, а також два кораблі/катери противника.

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Теги: втрати, окупанти, війна з росією
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