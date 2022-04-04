Зображення російського царя у церкві: священник УПЦ МП розповів, як у храмі опинилася ікона

Миколи II із сім’єю, яка висіла в храмі у селі Мельники Шацької громади на Волині, нарешті зняли та заховали від людських очей. Священник мусив прийняти це непросте для нього рішення, реагуючи на обурення людей, що в церкві, особливо у такий час, є ікона російського царя.



Про це розповів настоятель парафії Святої Анни Василь Хомич, - йдеться у сюжеті



Нагадаємо, у фейсбуці зʼявився допис з обуренням, що в церкві висить зображення російського царя Микола II з сімʼєю . Приголомшила ця ікона Андрія Харука - батька загиблого 26-річного Героя Тараса Харука.



«Десятий рік відбиваємося від Московщини, діти наші гинуть на війні, а в церквах такі ікони висять. До людей не доходить», - йдеться у дописі.



Більшовики розстріляли імператора Миколу II, його дружину імператрицю Олександру і 5 їх дітей у 1918 році. У 2000 РПЦ канонізувала царську сімʼю як святих мучеників. Відповідно і УПЦ МП визнала імператора святим.



Місцевий священник каже, що не береться переоцінювати святість царя, хоч ікону цю не вішав - її подарували віряни ще до того як він прийшов у парафію.



«Я її не чіпав, тому що для мене це ікона особисто. Якщо є досвід, прийняли, зокрема, і нашою церквою, що вони святі, так я ж не суддя і мабуть ми з вами також не судді вважати людей, які зображені на іконі, чи вони святі чи не святі», - каже Василь Хомич.



Священник і не знімав би цю ікону, якби, каже, не високий емоційний градус у суспільстві.



«По суті, ця ікона нікому не заважала. Просто був похорон жіночки і був родич, який побачив цю ікону. Зокрема, його висловлення, в інтернеті, «цар Миколай і його весь виводок». Як можна страчених, вбитих дітей назвати виводком. В принципі кожна людина за себе відповідає. Я такі речі стосовно людей, особливо, які зображені на іконі, сказати не можу. Бо я православна людина і перше боюся Бога. Ми її забрали, щоб не підставляти людей, забрали від злого ока, тому що зараз багато людей, скажімо так, ненависні один до одного. Що не має бути, особливо тепер у війну», - зазначив священник.



Священник також зауважив, що зараз ця ікона в Україні - у вільному продажу, тому нічого надзвичайного у тому, що вона висіла в церкві - не бачить. Каже, хто хотів - кланявся, хто не хотів - проходив повз.



Втім, хто прагне правди, той швидко дізнається, що святість російського імператора Миколи II - дуже умовна. Період його правління - це криваві війни, розстріл мирних демонстрацій, а ще цілеспрямоване знищення всього українського. Зокрема, жорстока цензура, заборона розмовляти українською та переслідування патріотичної інтелігенції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ікону імператораіз сім’єю, яка висіла в храмі у селі Мельники Шацької громади на Волині, нарешті зняли та заховали від людських очей. Священник мусив прийняти це непросте для нього рішення, реагуючи на обурення людей, що в церкві, особливо у такий час, є ікона російського царя.Про це розповів настоятель парафії Святої Анни, - йдеться у сюжеті 12 каналу , передає ВСН Нагадаємо, у фейсбуці зʼявився допис з обуренням, що в церкві висить зображення російського царя Микола II з сімʼєю . Приголомшила ця ікона- батька загиблого 26-річного Героя«Десятий рік відбиваємося від Московщини, діти наші гинуть на війні, а в церквах такі ікони висять. До людей не доходить», - йдеться у дописі.Більшовики розстріляли імператора Миколу II, його дружину імператрицю Олександру і 5 їх дітей у 1918 році. У 2000 РПЦ канонізувала царську сімʼю як святих мучеників. Відповідно і УПЦ МП визнала імператора святим.Місцевий священник каже, що не береться переоцінювати святість царя, хоч ікону цю не вішав - її подарували віряни ще до того як він прийшов у парафію.«Я її не чіпав, тому що для мене це ікона особисто. Якщо є досвід, прийняли, зокрема, і нашою церквою, що вони святі, так я ж не суддя і мабуть ми з вами також не судді вважати людей, які зображені на іконі, чи вони святі чи не святі», - каже Василь Хомич.Священник і не знімав би цю ікону, якби, каже, не високий емоційний градус у суспільстві.«По суті, ця ікона нікому не заважала. Просто був похорон жіночки і був родич, який побачив цю ікону. Зокрема, його висловлення, в інтернеті, «цар Миколай і його весь виводок». Як можна страчених, вбитих дітей назвати виводком. В принципі кожна людина за себе відповідає. Я такі речі стосовно людей, особливо, які зображені на іконі, сказати не можу. Бо я православна людина і перше боюся Бога. Ми її забрали, щоб не підставляти людей, забрали від злого ока, тому що зараз багато людей, скажімо так, ненависні один до одного. Що не має бути, особливо тепер у війну», - зазначив священник.Священник також зауважив, що зараз ця ікона в Україні - у вільному продажу, тому нічого надзвичайного у тому, що вона висіла в церкві - не бачить. Каже, хто хотів - кланявся, хто не хотів - проходив повз.Втім, хто прагне правди, той швидко дізнається, що святість російського імператора Миколи II - дуже умовна. Період його правління - це криваві війни, розстріл мирних демонстрацій, а ще цілеспрямоване знищення всього українського. Зокрема, жорстока цензура, заборона розмовляти українською та переслідування патріотичної інтелігенції.

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