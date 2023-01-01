13 листопада на Волині: гортаючи календар
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13 листопада день народження у волинського журналіста Вадима Панафідіна (на фото).
Також сьогодні відзначають день народження волинський художник Кость Борисюк, музикант, бас-гітарист гурту «ФлайzZzа» Максим Комарук .
За православним календарем 13 листопада іменини святкують Іван та Герман
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.
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Також сьогодні відзначають день народження волинський художник Кость Борисюк, музикант, бас-гітарист гурту «ФлайzZzа» Максим Комарук .
За православним календарем 13 листопада іменини святкують Іван та Герман
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.
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