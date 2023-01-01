13 листопада на Волині: гортаючи календар

13 листопада на Волині: гортаючи календар
13 листопада день народження у волинського журналіста Вадима Панафідіна (на фото).

Також сьогодні відзначають день народження волинський художник Кость Борисюк, музикант, бас-гітарист гурту «ФлайzZzа» Максим Комарук .

За православним календарем 13 листопада іменини святкують Іван та Герман

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.

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Теги: свята, іменини, дні народження
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