13 листопада на Волині: гортаючи календар

Вадима Панафідіна (на фото).



Також сьогодні відзначають день народження волинський художник Кость Борисюк, музикант, бас-гітарист гурту «ФлайzZzа» Максим Комарук .



За православним календарем 13 листопада іменини святкують Іван та Герман



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.



Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 листопада день народження у волинського журналіста(на фото).Також сьогодні відзначають день народження волинський художник, музикант, бас-гітарист гурту «ФлайzZzа»За православним календарем 13 листопада іменини святкують Іван та ГерманІнформаційне агентствовітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.

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