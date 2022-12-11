На території Волинської та ще трьох областей зарито 500 тисяч мін

На території Волинської та ще трьох областей зарито 500 тисяч мін
У землю на території Київської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей зарито 500 тисяч мін.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, який до окупації Криму очолював Кримський медіацентр Міноборони України.

“А потрібно ще більше, щоб ворог абсолютно чітко розумів: якщо він сунеться до нас з півночі, там не буде для нього легкої прогулянки, як то було в лютому минулого року. Але ж ті самі міни потрібні і на інших ділянках фронту”, — розповів Владислав Селезньов.

За його словами, тисяча кілометрів на північному кордоні між Україною та Білоруссю так само потребує особливої уваги.

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Теги: Міни, Волинь
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