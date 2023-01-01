У Луцьку неповнолітні кинули камінь у маршрутку і розбили вікно: поліція їх шукає





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На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав, – розповіла лучанка Вікторія Вовчок.



«Якби ми сіли на одне крісло попереду чи маршрутка їхала б повільніше, цей камінь попав мені в голову чи Максиму. В країні таке робиться, а ви займаєтеся такими дурницями», – прокоментувала дівчина.



З цього приводу було звернення до поліції. Відомості зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до скоєння цього.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку неповнолітні хулігани влучили каменем у вікно маршрутного автобусу №24, що їхав. Від удару скло розбилося, камінь влетів у салон.Про це інформує ВСН На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав, – розповіла лучанка«Якби ми сіли на одне крісло попереду чи маршрутка їхала б повільніше, цей камінь попав мені в голову чи Максиму. В країні таке робиться, а ви займаєтеся такими дурницями», – прокоментувала дівчина.З цього приводу було звернення до поліції. Відомості зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до скоєння цього.

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