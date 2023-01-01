У Луцьку неповнолітні кинули камінь у маршрутку і розбили вікно: поліція їх шукає

У Луцьку неповнолітні кинули камінь у маршрутку і розбили вікно: поліція їх шукає
У Луцьку неповнолітні хулігани влучили каменем у вікно маршрутного автобусу №24, що їхав. Від удару скло розбилося, камінь влетів у салон.

Про це інформує ВСН.

На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав, – розповіла лучанка Вікторія Вовчок.

«Якби ми сіли на одне крісло попереду чи маршрутка їхала б повільніше, цей камінь попав мені в голову чи Максиму. В країні таке робиться, а ви займаєтеся такими дурницями», – прокоментувала дівчина.

З цього приводу було звернення до поліції. Відомості зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до скоєння цього.
У Луцьку неповнолітні кинули камінь у маршрутку і розбили вікно: поліція їх шукає

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Теги: Хулігани, Луцьк, маршрутка
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