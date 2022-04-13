У Мелітополі місцеві партизани підірвали штаб окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери, повідомляє Головне управління розвідки.Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на ГУР.За словами розвідки, потужний вибух 11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі – це "акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору".Росіяни зробили собі штаб у приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова.Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів ФСБ та Росгвардії.ГУР розповіло, що внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.Розвідка також пояснює, що за годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма".Обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу."Після удару в Мелітополі розпочався переполох ― на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв.Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль", - йдеться у повідомленні ГУР.