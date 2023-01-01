Біля Луцька сталася ДТП, автівка злетіла в кювет. ФОТО
Сьогодні, 13:37
На виїзді із Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легкових автомобілів.
Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомили очевидці.
ДТП сталася за мостом перед селом Дачне.
Через зіткнення один легковик злетів в кювет, інша автівка з'їхала з дороги. Транспортні засоби зазнали суттєвих пошкоджень.
На місці аварії працювали правоохоронці та медики. Постраждалих каретою швидкої допомоги доправили в лікарню.
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Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомили очевидці.
ДТП сталася за мостом перед селом Дачне.
Через зіткнення один легковик злетів в кювет, інша автівка з'їхала з дороги. Транспортні засоби зазнали суттєвих пошкоджень.
На місці аварії працювали правоохоронці та медики. Постраждалих каретою швидкої допомоги доправили в лікарню.
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