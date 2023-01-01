Біля Луцька сталася ДТП, автівка злетіла в кювет. ФОТО

Біля Луцька сталася ДТП, автівка злетіла в кювет. ФОТО
На виїзді із Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легкових автомобілів.

Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомили очевидці.

ДТП сталася за мостом перед селом Дачне.

Через зіткнення один легковик злетів в кювет, інша автівка з'їхала з дороги. Транспортні засоби зазнали суттєвих пошкоджень.

На місці аварії працювали правоохоронці та медики. Постраждалих каретою швидкої допомоги доправили в лікарню.

Біля Луцька сталася ДТП, автівка злетіла в кювет. ФОТО
Біля Луцька сталася ДТП, автівка злетіла в кювет. ФОТО
Біля Луцька сталася ДТП, автівка злетіла в кювет. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, Дачне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жителі містечка в Англії купили 2 пожежні автівки для волинського міста
Сьогодні, 14:28
Біля Луцька сталася ДТП, автівка злетіла в кювет. ФОТО
Сьогодні, 13:37
Україну очищають від знищеної російської техніки. ФОТО
Сьогодні, 12:56
На Волині через недопалок загорілася хата, загинув чоловік
Сьогодні, 12:15
Як правильно подавати показання лічильників газу. ІНСТРУКЦІЯ
Сьогодні, 11:34
Схожі новини
У Луцьку – аварія за участі катафалка Volvo: зіткнулись три автівки У Луцьку – аварія за участі катафалка Volvo: зіткнулись три автівки
12 вересень, 13:42
У Луцьку перед світлофором зіткнулися Volvo та Land Cruiser У Луцьку перед світлофором зіткнулися Volvo та Land Cruiser
10 вересень, 13:49
У Луцьку перекинулася вантажівка з колодами. ФОТО У Луцьку перекинулася вантажівка з колодами. ФОТО
21 серпень, 21:02
Біля Луцька сталася ДТП, в якій постраждали троє дітей і двоє дорослих, – ЗМІ Біля Луцька сталася ДТП, в якій постраждали троє дітей і двоє дорослих, – ЗМІ
18 червень, 14:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жителі містечка в Англії купили 2 пожежні автівки для волинського міста
Сьогодні, 14:28
 0
Біля Луцька сталася ДТП, автівка злетіла в кювет. ФОТО
Сьогодні, 13:37
 0
Україну очищають від знищеної російської техніки. ФОТО
Сьогодні, 12:56
 0
На Волині через недопалок загорілася хата, загинув чоловік
Сьогодні, 12:15
 0
Як правильно подавати показання лічильників газу. ІНСТРУКЦІЯ
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8