Біля Луцька сталася ДТП, автівка злетіла в кювет. ФОТО





Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомили очевидці.



ДТП сталася за мостом перед селом Дачне.



Через зіткнення один легковик злетів в кювет, інша автівка з'їхала з дороги. Транспортні засоби зазнали суттєвих пошкоджень.



На місці аварії працювали правоохоронці та медики. Постраждалих каретою швидкої допомоги доправили в лікарню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На виїзді із Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легкових автомобілів.Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомили очевидці.ДТП сталася за мостом перед селом Дачне.Через зіткнення один легковик злетів в кювет, інша автівка з'їхала з дороги. Транспортні засоби зазнали суттєвих пошкоджень.На місці аварії працювали правоохоронці та медики. Постраждалих каретою швидкої допомоги доправили в лікарню.

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