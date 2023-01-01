Курс валют у Луцьку 12 листопада
Сьогодні, 09:31
12 листопада готівковий курс долара становить 37.55, продають його за 37.65.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.15, а продають за 40.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.15, а продають за 40.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 12 листопада
Сьогодні, 09:31
Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком
Сьогодні, 08:16