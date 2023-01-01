Курс валют у Луцьку 12 листопада





Про це повідомляє



Євро купують за 40.15, а продають за 40.30.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 листопада готівковий курс долара становить 37.55, продають його за 37.65.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.15, а продають за 40.30.Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.00.

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