На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком

Андрієм Миронюком.



Про це повідомляє



"Рожище та Дмитрівка прощалися з Героєм Андрієм Валерійовичем Миронюком, 1985 р.н., бійцем 5-ої окремої штурмової Київської бригади.



У мирному житті Андрій був будівельником, займався внутрішнім облицюванням стель. Коли в серпні цього року йому вручили повістку, хоча й не служив в армії та не мав військового досвіду, наступного дня був у ТЦК.



Після півторамісячного навчання уже був у зоні бойових дій", - йдеться в повідомленні.



Боєць загинув 9 жовтня в околицях населеного пункту Кліщіївка на Донеччині. Майже місяць вважався зниклим безвісти.



В Андрія Миронюка залишилися батьки, брат, два сини.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися з ГероємПро це повідомляє Наш Край Медіа "Рожище та Дмитрівка прощалися з Героєм Андрієм Валерійовичем Миронюком, 1985 р.н., бійцем 5-ої окремої штурмової Київської бригади.У мирному житті Андрій був будівельником, займався внутрішнім облицюванням стель. Коли в серпні цього року йому вручили повістку, хоча й не служив в армії та не мав військового досвіду, наступного дня був у ТЦК.Після півторамісячного навчання уже був у зоні бойових дій", - йдеться в повідомленні.Боєць загинув 9 жовтня в околицях населеного пункту Кліщіївка на Донеччині. Майже місяць вважався зниклим безвісти.В Андрія Миронюка залишилися батьки, брат, два сини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію