На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком
Сьогодні, 08:16
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком.
Про це повідомляє Наш Край Медіа.
"Рожище та Дмитрівка прощалися з Героєм Андрієм Валерійовичем Миронюком, 1985 р.н., бійцем 5-ої окремої штурмової Київської бригади.
У мирному житті Андрій був будівельником, займався внутрішнім облицюванням стель. Коли в серпні цього року йому вручили повістку, хоча й не служив в армії та не мав військового досвіду, наступного дня був у ТЦК.
Після півторамісячного навчання уже був у зоні бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Боєць загинув 9 жовтня в околицях населеного пункту Кліщіївка на Донеччині. Майже місяць вважався зниклим безвісти.
В Андрія Миронюка залишилися батьки, брат, два сини.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляє Наш Край Медіа.
"Рожище та Дмитрівка прощалися з Героєм Андрієм Валерійовичем Миронюком, 1985 р.н., бійцем 5-ої окремої штурмової Київської бригади.
У мирному житті Андрій був будівельником, займався внутрішнім облицюванням стель. Коли в серпні цього року йому вручили повістку, хоча й не служив в армії та не мав військового досвіду, наступного дня був у ТЦК.
Після півторамісячного навчання уже був у зоні бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Боєць загинув 9 жовтня в околицях населеного пункту Кліщіївка на Донеччині. Майже місяць вважався зниклим безвісти.
В Андрія Миронюка залишилися батьки, брат, два сини.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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