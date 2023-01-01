На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком

На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком.

Про це повідомляє Наш Край Медіа.

"Рожище та Дмитрівка прощалися з Героєм Андрієм Валерійовичем Миронюком, 1985 р.н., бійцем 5-ої окремої штурмової Київської бригади.

У мирному житті Андрій був будівельником, займався внутрішнім облицюванням стель. Коли в серпні цього року йому вручили повістку, хоча й не служив в армії та не мав військового досвіду, наступного дня був у ТЦК.

Після півторамісячного навчання уже був у зоні бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Боєць загинув 9 жовтня в околицях населеного пункту Кліщіївка на Донеччині. Майже місяць вважався зниклим безвісти.

В Андрія Миронюка залишилися батьки, брат, два сини.
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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