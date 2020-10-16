Археологи закінчують розкопки крипт Кафедрального Собору Святої Трійці у Луцьку





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Відкрито і розчищено вхідну групу комплексу, а також дві підземні споруди, повідомив керівник експедиції Віктор Баюк. Третій етап археологічних досліджень тут розпочали всередині жовтня.



У першій крипті – окрема камера для поховання найвищого рангу. Вона була порожня, поховань там не виявлено. У другій крипті відкрили та дослідили повторні поховання кількох десятків людей. Також там знайшли фрагменти тканини, гудзики, елементи одягу.



"Із другої криптиє перехід наймовірніше до підземного простору власне Собору. Нині можна припустити, що крипти використовувалися для поховань, під час функціонування споруди Собору у ХVІ-ХVІІІ ст. Є припущення, що ця крипта могла належати родині князя-біскупа Фальчевського", – зазначив Віктор Баюк.



Численний рухомий археологічний матеріал: фрагменти кахель, кераміка, вироби зі скла і металів разом із грунтом потрапили до крипт при їх засипці культурним шаром історичної частини міста ймовірно вже у другій половині ХХ ст.



Після детальнішого опрацювання матеріалів досліджень археологи нададуть змістовнішу інформацію.



Довідково: Кафедральний Собор Святої Трійці у Луцьку збудований в межах Луцького Окольного замку луцьким єпископом Юрієм Фальчевським у 1545-1552 роках на місці попереднього деревяного храму, розібрали його після великої пожежі 1781 року. Об’єкт був величною спорудою у пізньосередньовічному Луцьку та мав титул "Матері костелів".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська археологічна експедиція на стадії завершення наукових археологічних досліджень нововідкритих завівтарних крипт Кафедрального Собору Святої Трійці римсько-католицької церкви у Луцьку.Про це пише Суспільне Відкрито і розчищено вхідну групу комплексу, а також дві підземні споруди, повідомив керівник експедиції. Третій етап археологічних досліджень тут розпочали всередині жовтня.У першій крипті – окрема камера для поховання найвищого рангу. Вона була порожня, поховань там не виявлено. У другій крипті відкрили та дослідили повторні поховання кількох десятків людей. Також там знайшли фрагменти тканини, гудзики, елементи одягу."Із другої криптиє перехід наймовірніше до підземного простору власне Собору. Нині можна припустити, що крипти використовувалися для поховань, під час функціонування споруди Собору у ХVІ-ХVІІІ ст. Є припущення, що ця крипта могла належати родині князя-біскупа Фальчевського", – зазначив Віктор Баюк.Численний рухомий археологічний матеріал: фрагменти кахель, кераміка, вироби зі скла і металів разом із грунтом потрапили до крипт при їх засипці культурним шаром історичної частини міста ймовірно вже у другій половині ХХ ст.Після детальнішого опрацювання матеріалів досліджень археологи нададуть змістовнішу інформацію.Кафедральний Собор Святої Трійці у Луцьку збудований в межах Луцького Окольного замку луцьким єпископом Юрієм Фальчевським у 1545-1552 роках на місці попереднього деревяного храму, розібрали його після великої пожежі 1781 року. Об’єкт був величною спорудою у пізньосередньовічному Луцьку та мав титул "Матері костелів".

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