Археологи закінчують розкопки крипт Кафедрального Собору Святої Трійці у Луцьку

Археологи закінчують розкопки крипт Кафедрального Собору Святої Трійці у Луцьку
Волинська археологічна експедиція на стадії завершення наукових археологічних досліджень нововідкритих завівтарних крипт Кафедрального Собору Святої Трійці римсько-католицької церкви у Луцьку.

Про це пише Суспільне.

Відкрито і розчищено вхідну групу комплексу, а також дві підземні споруди, повідомив керівник експедиції Віктор Баюк. Третій етап археологічних досліджень тут розпочали всередині жовтня.

У першій крипті – окрема камера для поховання найвищого рангу. Вона була порожня, поховань там не виявлено. У другій крипті відкрили та дослідили повторні поховання кількох десятків людей. Також там знайшли фрагменти тканини, гудзики, елементи одягу.
Археологи закінчують розкопки крипт Кафедрального Собору Святої Трійці у Луцьку

"Із другої криптиє перехід наймовірніше до підземного простору власне Собору. Нині можна припустити, що крипти використовувалися для поховань, під час функціонування споруди Собору у ХVІ-ХVІІІ ст. Є припущення, що ця крипта могла належати родині князя-біскупа Фальчевського", – зазначив Віктор Баюк.

Численний рухомий археологічний матеріал: фрагменти кахель, кераміка, вироби зі скла і металів разом із грунтом потрапили до крипт при їх засипці культурним шаром історичної частини міста ймовірно вже у другій половині ХХ ст.
Археологи закінчують розкопки крипт Кафедрального Собору Святої Трійці у Луцьку

Після детальнішого опрацювання матеріалів досліджень археологи нададуть змістовнішу інформацію.

Довідково: Кафедральний Собор Святої Трійці у Луцьку збудований в межах Луцького Окольного замку луцьким єпископом Юрієм Фальчевським у 1545-1552 роках на місці попереднього деревяного храму, розібрали його після великої пожежі 1781 року. Об’єкт був величною спорудою у пізньосередньовічному Луцьку та мав титул "Матері костелів".

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Теги: Луцьк, археологи, розкопки
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