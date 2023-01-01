Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовуючи тактику терору, завдаючи ракетних та авіаційних ударів, стріляючи ракетними системами не тільки по військових, але й по численних цивільних цілях.Протягом доби 11 листопада відбулось 80 бойових залучень. Ворог завдав всього 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, 64 ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, російські терористичні атаки вбивають та поранені мирних жителів. Зруйновані або пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, - повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.Вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, використовуючи 2х керовані ракети Х-59 та 1х балістичну ракету Іскандер- Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 1х керовану ракету Х-59. Інформація про наслідки цього теракту наразі оновлюється.Авіаудари вдарили по Чуйківці (Сумська область), Кислівці, Степовій Новоселівці, Копанки, Петропавлівці (Харківська область), Серебрянському лісництві, Білохорівці (Луганська область), Сіверську, Спірне, Терни, Новобахмутівці, Кліщіївці, Андріївці, Новокалинове, Очеретине, Авдіївці, Орлівці, Ласточкине, Георгіївці, Мар'їнка, Новомихайлівці, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське, Шахтарське (Донецька область) , Роботине (Запорізька область) та Тяхинка (Херсонська область).Під артилерійський обстріл потрапили понад 120х населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.Оперативно-стратегічне угруповання "Півнич", сокири Волинь та Полісся: без суттєвих змін.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник зберігає військову присутність у районах Росії, що межує з Україною. Ворожі війська ведуть активні підривні дії, щоб запобігти розгортанню українських військ під загрозою сокир. Противник збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області (росія).Оперативно-стратегічне угруповання «Хортиця», вісь Куп’янська: ворог провів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки, Стельмахівки та Надії (Луганська область), де українські захисники відбили 7 разів.Лиманська вісь: з повітряної підтримки противник провів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва (Луганська область) без успіху.Вісь Бахмут: українські оборонці відбили 10 разів атак противника у околицях Хромове, Андріївка та Кліщіївка (Донецька область). Сили оборони України, у свою чергу, продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці та закріплюють свої нові позиції.Оперативно-стратегічне угруповання Таврія, вісь Авдіївка: ворог використовує літаки, намагаючись оточити Авдіївку. Українські воїни відстоюють свою позицію та завдають ворогу великих втрат. Наступальні дії противника були безуспішними у околицях населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Первомайське (Донецька область), де українські сили відбили 18 разів.Вісь Мар'їнки: за підтримки повітря ворог провів безуспішні штурмові дії в околицях Мар'їнки та Новомихайлівки (Донецька область). Українські бійці відбили 22-кратні атаки противника в цій області.Вісь Мар'їнка: за підтримки повітря окупанти провели безуспішні штурмові дії біля Вугледару, Золота Ниви та Старомайорського (Донецька область). Українські захисники відбили 11х атак у тій області.Запорізька вісь: з повітряної підтримки ворог провів штурмові дії біля Роботиного (Запорізька область), без успіху.Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на осі Мелітополя, завдаючи окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога по всій лінії фронту.Одеса оперативно-стратегічне угруповання, вісь Херсон: українські воїни ведуть контрбатарейний вогонь та завдають ударів в тилу ворогаПротягом доби 11 листопада ВВС України завдала 10х авіаударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки противника.Українські ракетні війська уразили 2х артилерійських систем, 8х зосередження військ, озброєння та військової техніки та 2х систем протиповітряної оборони противника.