Росія перегруповується і готується до наступу на Куп'янськ, – Сили оборони





Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав речник командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо, передає



«За минулу добу на даному напрямку 156 російських солдатів ліквідовано і знищено 30 одиниць військової техніки, з яких один танк та бойова броньована машина», - сказав Фітьо.



За його словами, загалом ворог активізувався на всій лінії оборони оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Куп’янському напрямку. У четвер наші захисники відбили п’ять атак росіян. Йдеться про Синьківку, Петропавлівку, Білогорівку. Ворог завдавав авіаудари та застосував 15 дронів-«камікадзе».



Нині противник перегруповується та від своїх намірів наступу на Куп’янськ не відмовляється.



«Зараз погіршується погода, тому використання техніки російськими окупантами дещо ускладнюється. Але наміри їхні зрозумілі. Ми бачили їхню підготовку до атакувальних дій», - додав речник.



Як повідомлялося, Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року ліквідували близько 316 тисяч 760 російських загарбників, зокрема 1 140 осіб - за минулу добу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська російської федерації активізувалися на Куп’янському напрямку, але наші Сили оборони за добу знищили 156 російських загарбників там.Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав речник командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник, передає Укрінформ «За минулу добу на даному напрямку 156 російських солдатів ліквідовано і знищено 30 одиниць військової техніки, з яких один танк та бойова броньована машина», - сказав Фітьо.За його словами, загалом ворог активізувався на всій лінії оборони оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Куп’янському напрямку. У четвер наші захисники відбили п’ять атак росіян. Йдеться про Синьківку, Петропавлівку, Білогорівку. Ворог завдавав авіаудари та застосував 15 дронів-«камікадзе».Нині противник перегруповується та від своїх намірів наступу на Куп’янськ не відмовляється.«Зараз погіршується погода, тому використання техніки російськими окупантами дещо ускладнюється. Але наміри їхні зрозумілі. Ми бачили їхню підготовку до атакувальних дій», - додав речник.Як повідомлялося, Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року, зокрема 1 140 осіб - за минулу добу.

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