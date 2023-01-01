Українські військові знищили за добу понад тисячу російських окупантів

Українські військові знищили за добу понад тисячу російських окупантів
За минулу добу, 16 листопада, Збройні сили знищили близько 1 140 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу ‒ близько 316 760 (+1 140) осіб,

✔ танків ‒ 5 415 (+27) од,

✔ бойових броньованих машин ‒ 10 132 (+11) од,

✔ артилерійських систем – 7 712 (+29) од,

✔ РСЗВ – 895 (+3) од,

✔ засоби ППО ‒ 585 (+0) од,

✔ літаків – 323 (+0) од,

✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 709 (+20),

✔ крилаті ракети ‒ 1 563 (+0),

✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

✔ підводні човни – 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 077 (+17) од,

✔ спеціальна техніка ‒ 1 086 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Втрати ворога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водій збив 31-річного велосипедиста та втік з місця аварії
Сьогодні, 10:05
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Юрій Наумчук
Сьогодні, 09:50
Українські військові знищили за добу понад тисячу російських окупантів
Сьогодні, 09:40
Морські піхотинці закріпилися на декількох плацдармах лівого берега Херсонщини
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку 17 листопада
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Збройні сили знищили за добу 1 130 російських загарбників Збройні сили знищили за добу 1 130 російських загарбників
11 листопад, 11:25
Українські військові ліквідували за добу ще понад тисячу російських вояк Українські військові ліквідували за добу ще понад тисячу російських вояк
09 листопад, 09:20
За минулу добу захисники ліквідували ще 850 російських вояк За минулу добу захисники ліквідували ще 850 російських вояк
03 листопад, 09:50
Росія втратила в загарбницькій війні понад 300 тисяч військових Росія втратила в загарбницькій війні понад 300 тисяч військових
31 жовтень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польські перевізники погрожують перекрити ще один пункт пропуску з 20 листопада, – ЗМІ
Сьогодні, 10:45
 0
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Сьогодні, 10:22
 0
«Йому було всього 23»: мама загиблого Героя з Волині просить присвоїти йому звання Героя України
Сьогодні, 10:20
 0
На Волині водій збив 31-річного велосипедиста та втік з місця аварії
Сьогодні, 10:05
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Юрій Наумчук
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8