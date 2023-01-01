Українські військові знищили за добу понад тисячу російських окупантів
Сьогодні, 09:40
За минулу добу, 16 листопада, Збройні сили знищили близько 1 140 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько 316 760 (+1 140) осіб,
✔ танків ‒ 5 415 (+27) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10 132 (+11) од,
✔ артилерійських систем – 7 712 (+29) од,
✔ РСЗВ – 895 (+3) од,
✔ засоби ППО ‒ 585 (+0) од,
✔ літаків – 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 709 (+20),
✔ крилаті ракети ‒ 1 563 (+0),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни – 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 077 (+17) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1 086 (+2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько 316 760 (+1 140) осіб,
✔ танків ‒ 5 415 (+27) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10 132 (+11) од,
✔ артилерійських систем – 7 712 (+29) од,
✔ РСЗВ – 895 (+3) од,
✔ засоби ППО ‒ 585 (+0) од,
✔ літаків – 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 709 (+20),
✔ крилаті ракети ‒ 1 563 (+0),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни – 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 077 (+17) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1 086 (+2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Юрій Наумчук
Сьогодні, 09:50
Українські військові знищили за добу понад тисячу російських окупантів
Сьогодні, 09:40
Курс валют у Луцьку 17 листопада
Сьогодні, 09:15