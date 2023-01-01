Українські військові знищили за добу понад тисячу російських окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу ‒ близько 316 760 (+1 140) осіб,



✔ танків ‒ 5 415 (+27) од,



✔ бойових броньованих машин ‒ 10 132 (+11) од,



✔ артилерійських систем – 7 712 (+29) од,



✔ РСЗВ – 895 (+3) од,



✔ засоби ППО ‒ 585 (+0) од,



✔ літаків – 323 (+0) од,



✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 709 (+20),



✔ крилаті ракети ‒ 1 563 (+0),



✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



✔ підводні човни – 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 077 (+17) од,



✔ спеціальна техніка ‒ 1 086 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 16 листопада, Збройні сили знищили близько 1 140 окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:✔ особового складу ‒ близько 316 760 (+1 140) осіб,✔ танків ‒ 5 415 (+27) од,✔ бойових броньованих машин ‒ 10 132 (+11) од,✔ артилерійських систем – 7 712 (+29) од,✔ РСЗВ – 895 (+3) од,✔ засоби ППО ‒ 585 (+0) од,✔ літаків – 323 (+0) од,✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 709 (+20),✔ крилаті ракети ‒ 1 563 (+0),✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,✔ підводні човни – 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 077 (+17) од,✔ спеціальна техніка ‒ 1 086 (+2).

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