«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Юрій Наумчук

Юрія Наумчука. Орієнтовно траурний кортеж буде у Ківерцях об 16.30 год.



Про це



"Маршрут траурного кортежу: Луцька - Княгині Ольги, 22 (до рідної домівки). Заїзд з вул.Тиверців.



Церемонія поховання відбудеться у суботу, 18 листопада.



Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.



О 10.00 год. траурний кортеж прямуватиме від рідного дому до собору (піша хода).



Маршрут: Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка.

Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.



Просимо жителів громади підтримати родину у цей нелегкий час, гідно зустріти та провести в останню земну дорогу нашого Героя", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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