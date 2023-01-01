«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Юрій Наумчук

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Юрій Наумчук
Сьогодні, 17 листопада, на Волині зустрінуть тіло Героя Юрія Наумчука. Орієнтовно траурний кортеж буде у Ківерцях об 16.30 год.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"Маршрут траурного кортежу: Луцька - Княгині Ольги, 22 (до рідної домівки). Заїзд з вул.Тиверців.

Церемонія поховання відбудеться у суботу, 18 листопада.

Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.

О 10.00 год. траурний кортеж прямуватиме від рідного дому до собору (піша хода).

Маршрут: Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.

Просимо жителів громади підтримати родину у цей нелегкий час, гідно зустріти та провести в останню земну дорогу нашого Героя", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Йому було всього 23»: мама загиблого Героя з Волині просить присвоїти йому звання Героя України
Сьогодні, 10:20
На Волині водій збив 31-річного велосипедиста та втік з місця аварії
Сьогодні, 10:05
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Юрій Наумчук
Сьогодні, 09:50
Українські військові знищили за добу понад тисячу російських окупантів
Сьогодні, 09:40
Морські піхотинці закріпилися на декількох плацдармах лівого берега Херсонщини
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
Волинь втратила ще одного Героя: на Луганщині загинув Юрій Наумчук Волинь втратила ще одного Героя: на Луганщині загинув Юрій Наумчук
15 листопад, 17:22
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Євген Сорока Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Євген Сорока
15 листопад, 12:25
На рідну Волинь «На щиті» повертається Герой Віталій Лук'янчук На рідну Волинь «На щиті» повертається Герой Віталій Лук'янчук
15 листопад, 10:44
На Волині в останню дорогу провели Героя Руслана Приступу На Волині в останню дорогу провели Героя Руслана Приступу
13 листопад, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Сьогодні, 10:22
 0
«Йому було всього 23»: мама загиблого Героя з Волині просить присвоїти йому звання Героя України
Сьогодні, 10:20
 0
На Волині водій збив 31-річного велосипедиста та втік з місця аварії
Сьогодні, 10:05
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Юрій Наумчук
Сьогодні, 09:50
 0
Українські військові знищили за добу понад тисячу російських окупантів
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8