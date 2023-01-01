«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Юрій Наумчук
Сьогодні, 09:50
Сьогодні, 17 листопада, на Волині зустрінуть тіло Героя Юрія Наумчука. Орієнтовно траурний кортеж буде у Ківерцях об 16.30 год.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Маршрут траурного кортежу: Луцька - Княгині Ольги, 22 (до рідної домівки). Заїзд з вул.Тиверців.
Церемонія поховання відбудеться у суботу, 18 листопада.
Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.
О 10.00 год. траурний кортеж прямуватиме від рідного дому до собору (піша хода).
Маршрут: Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
Просимо жителів громади підтримати родину у цей нелегкий час, гідно зустріти та провести в останню земну дорогу нашого Героя", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Маршрут траурного кортежу: Луцька - Княгині Ольги, 22 (до рідної домівки). Заїзд з вул.Тиверців.
Церемонія поховання відбудеться у суботу, 18 листопада.
Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.
О 10.00 год. траурний кортеж прямуватиме від рідного дому до собору (піша хода).
Маршрут: Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
Просимо жителів громади підтримати родину у цей нелегкий час, гідно зустріти та провести в останню земну дорогу нашого Героя", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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