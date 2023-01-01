На Волині водій збив 31-річного велосипедиста та втік з місця аварії

На Волині водій збив 31-річного велосипедиста та втік з місця аварії
На Волині поліцейські розшукали водія, який збив велосипедиста та втік з місця ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

Пригода трапилася у середу, 15 листопада, по вулиці Об’їзній у селі Струмівка.

Невідомий водій збив велосипедиста, 31-річного лучанина, який рухався по обочині проїжджої частини.

Постраждалого у важкому стані госпіталізували у відділення реанімації. Водій з місця пригоди втік.

Оперативники, провівши ряд розшукових заходів, встановили транспортний засіб, причетний до вчинення ДТП та розшукали його власника.

Водієм виявився 22-річний житель Рівненської області, його доставили до медичного закладу для проведення освідування, результати очікуються.
На Волині водій збив 31-річного велосипедиста та втік з місця аварії

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
На Волині водій збив 31-річного велосипедиста та втік з місця аварії

Слідство триває.

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Теги: Волинь, ДТП, житель Рівненщини, поліція
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