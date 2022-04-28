«Йому було всього 23»: мама загиблого Героя з Волині просить присвоїти йому звання Героя України

«Йому було всього 23»: мама загиблого Героя з Волині просить присвоїти йому звання Героя України
Рідні просять присвоїти звання "Герой України" (посмертно) відважному захиснику нашої Батьківщини військовослужбовцю ЗСУ Бичку Владиславу В'ячеславовичу, 30.03.2000 року, жителю міста Ківерці Волинської області.

Про це йдеться у тексті петиції, опубліковані йна сайті президента України.

Владислав з перших днів повномасштабної війни активно приймав участь в обороні нашого міста, а згодом 22 квітня 2022 року вступив до лав ЗСУ і поповнив ряди захисників України. Потрапив до 14 ОМБр імені Князя Романа Великого на посаду стрільця- зенітника зенітно артилерійського взводу зенітно ракетної батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

Разом із побратимами перебував в населеному пункті Міньківка Донецької області при виконанні бойових завдань в складі сил і засобів щодо здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії з боку російської федерації.

Брав участь в заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією ворога проти України. Після визволення багатьох населених пунктів був відкомандирований в Харківську область і продовжував мужньо боротися з агресором перебуваючи в районі населених пунктів Куп’янськ, Подоли, Кучерівка, Петропавлівка, Вільшана . Отримав орден Учасника бойових дій і грамоту за сумлінне виконання завдань з забезпечення оборони України.

Загинув Бичок Владислав В'ячеславович 3.08.2023 року в населеному пункті Вільшана Куп’янського району Харківської області, отримавши поранення несумісні з життям внаслідок танкового обстрілу при виконанні бойового завдання за призначенням щодо забезпечення оборони України, суверенітету та цілістності наших кордонів та нашу свободу.

"Владислав завжди відстоював інтереси і права слабших. Був радісним, жартівливим, завжди з позитивним настроєм і великою вірою в Перемогу. Не кожен зможе в такому молодому віці дивитися смерті в очі , стояти з побратимами пліч-о-пліч, не боятися за своє життя , рятувати інших та мужньо боротися за свободу своєї країни. Йому було всього 23.

Я пишаюся своїм сином Владиславом, дружина чоловіком, бабуся онуком, його мужністю, відвагою і силою духу. Жодні слова не загоять рани батьків, дружини, сестер і братів, тітки, бабусі і усіх рідних.

Ця петиція – це велика подяка Герою за наше життя, за його патріотизм, мужність та відвагу", - написала мама Людмила Валеріївна.

Проголосувати за петицію можна за ПОСИЛАННЯМ.




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Теги: Волинянин, звання, Герой України, посмертно
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