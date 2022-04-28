«Йому було всього 23»: мама загиблого Героя з Волині просить присвоїти йому звання Героя України

Бичку Владиславу В'ячеславовичу, 30.03.2000 року, жителю міста Ківерці Волинської області.



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Владислав з перших днів повномасштабної війни активно приймав участь в обороні нашого міста, а згодом 22 квітня 2022 року вступив до лав ЗСУ і поповнив ряди захисників України. Потрапив до 14 ОМБр імені Князя Романа Великого на посаду стрільця- зенітника зенітно артилерійського взводу зенітно ракетної батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.



Разом із побратимами перебував в населеному пункті Міньківка Донецької області при виконанні бойових завдань в складі сил і засобів щодо здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії з боку російської федерації.



Брав участь в заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією ворога проти України. Після визволення багатьох населених пунктів був відкомандирований в Харківську область і продовжував мужньо боротися з агресором перебуваючи в районі населених пунктів Куп’янськ, Подоли, Кучерівка, Петропавлівка, Вільшана . Отримав орден Учасника бойових дій і грамоту за сумлінне виконання завдань з забезпечення оборони України.



Загинув Бичок Владислав В'ячеславович 3.08.2023 року в населеному пункті Вільшана Куп’янського району Харківської області, отримавши поранення несумісні з життям внаслідок танкового обстрілу при виконанні бойового завдання за призначенням щодо забезпечення оборони України, суверенітету та цілістності наших кордонів та нашу свободу.



"Владислав завжди відстоював інтереси і права слабших. Був радісним, жартівливим, завжди з позитивним настроєм і великою вірою в Перемогу. Не кожен зможе в такому молодому віці дивитися смерті в очі , стояти з побратимами пліч-о-пліч, не боятися за своє життя , рятувати інших та мужньо боротися за свободу своєї країни. Йому було всього 23.



Я пишаюся своїм сином Владиславом, дружина чоловіком, бабуся онуком, його мужністю, відвагою і силою духу. Жодні слова не загоять рани батьків, дружини, сестер і братів, тітки, бабусі і усіх рідних.



Ця петиція – це велика подяка Герою за наше життя, за його патріотизм, мужність та відвагу", - написала мама Людмила Валеріївна.



Проголосувати за петицію можна за









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