Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Ківерець Олександр Назарук та Владислав Бичок
Сьогодні, 14:10
У бою з окупантами загинули двоє Героїв Ківерцівської громади Олександр Назарук та Владислав Бичок.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
Матрос Назарук Олександр Олександрович, 2000 року народження, житель міста Ківерці. Загинув 31 липня 2023 року внаслідок обстрілу противника, отримавши поранення несумісне з життям, поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області.
3 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання героїчною смертю загинув рядовий Бичок Владислав В'ячеславович, 2000 року народження, в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.
Бичок Владислав проживав у місті Ківерці. Боронив нашу Батьківщину від 22 квітня 2022 року.
"Усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героїв, які віддали своє життя, оберігаючи нашу Вітчизну", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
Матрос Назарук Олександр Олександрович, 2000 року народження, житель міста Ківерці. Загинув 31 липня 2023 року внаслідок обстрілу противника, отримавши поранення несумісне з життям, поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області.
3 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання героїчною смертю загинув рядовий Бичок Владислав В'ячеславович, 2000 року народження, в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.
Бичок Владислав проживав у місті Ківерці. Боронив нашу Батьківщину від 22 квітня 2022 року.
"Усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героїв, які віддали своє життя, оберігаючи нашу Вітчизну", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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