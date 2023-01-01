Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Ківерець Олександр Назарук та Владислав Бичок

Олександр Назарук та Владислав Бичок.



Про це



Матрос Назарук Олександр Олександрович, 2000 року народження, житель міста Ківерці. Загинув 31 липня 2023 року внаслідок обстрілу противника, отримавши поранення несумісне з життям, поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області.



3 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання героїчною смертю загинув рядовий Бичок Владислав В'ячеславович, 2000 року народження, в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.



Бичок Владислав проживав у місті Ківерці. Боронив нашу Батьківщину від 22 квітня 2022 року.



"Усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героїв, які віддали своє життя, оберігаючи нашу Вітчизну", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з окупантами загинули двоє Героїв Ківерцівської громадитаПро це повідомили у Ківерцівській міській раді.Матрос Назарук Олександр Олександрович, 2000 року народження, житель міста Ківерці. Загинув 31 липня 2023 року внаслідок обстрілу противника, отримавши поранення несумісне з життям, поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області.3 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання героїчною смертю загинув рядовий Бичок Владислав В'ячеславович, 2000 року народження, в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.Бичок Владислав проживав у місті Ківерці. Боронив нашу Батьківщину від 22 квітня 2022 року."Усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героїв, які віддали своє життя, оберігаючи нашу Вітчизну", - йдеться в повідомленні.

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