Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Ківерець Олександр Назарук та Владислав Бичок

Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Ківерець Олександр Назарук та Владислав Бичок
У бою з окупантами загинули двоє Героїв Ківерцівської громади Олександр Назарук та Владислав Бичок.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

Матрос Назарук Олександр Олександрович, 2000 року народження, житель міста Ківерці. Загинув 31 липня 2023 року внаслідок обстрілу противника, отримавши поранення несумісне з життям, поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області.
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Ківерець Олександр Назарук та Владислав Бичок

3 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання героїчною смертю загинув рядовий Бичок Владислав В'ячеславович, 2000 року народження, в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.

Бичок Владислав проживав у місті Ківерці. Боронив нашу Батьківщину від 22 квітня 2022 року.
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Ківерець Олександр Назарук та Владислав Бичок

"Усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героїв, які віддали своє життя, оберігаючи нашу Вітчизну", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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