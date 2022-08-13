Біля прикордонного села на Волині блискавка влучила у міну
Сьогодні, 13:49
Сьогодні, 5 серпня, під час грози поблизу прикордонного села Гута на Ковельщині блискавка потрапила у міну. Від розряду вона здетонувала та понищила дорогу.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили місцеві жителі.
Інформацію про інцидент підтвердили у Волинській ОВА.
Як зазначили в ОВА, вибух пошкодив ґрунтову дорогу. На щастя, ніхто не постраждав.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили місцеві жителі.
Інформацію про інцидент підтвердили у Волинській ОВА.
Як зазначили в ОВА, вибух пошкодив ґрунтову дорогу. На щастя, ніхто не постраждав.
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