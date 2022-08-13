Біля прикордонного села на Волині блискавка влучила у міну





Про це



Інформацію про інцидент підтвердили у Волинській ОВА.



Як зазначили в ОВА, вибух пошкодив ґрунтову дорогу. На щастя, ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 серпня, під час грози поблизу прикордонного села Гута на Ковельщині блискавка потрапила у міну. Від розряду вона здетонувала та понищила дорогу.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили місцеві жителі.Інформацію про інцидент підтвердили у Волинській ОВА.Як зазначили в ОВА, вибух пошкодив ґрунтову дорогу. На щастя, ніхто не постраждав.

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