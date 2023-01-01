У Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула українка: правоохоронці шукають її дитину
Сьогодні, 15:03
Внаслідок зсуву ґрунту в грузинському селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також перебувала на місці трагедії.
Про це у коментарі hromadske повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Там зазначили, що українське посольство у Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою, аби підготуватися до репатріації тіла. Паралельно перевіряють, чи не було інших українців у селищі Шові.
Що відомо про зсув ґрунту?
Він стався у Грузії у селищі Шові — курортному селищі у високогірному регіоні Рача-Лечхумі та Квемо Сванеті. Курорт Шові розташовується на висоті 1,5 тисячі метрів над рівнем моря. Зафіксували зсув у другій половині дня 3 серпня, приблизно о 15:15. У регіоні пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв'язок працював із перебоями.
Активна пошуково-рятувальна операція почалася на місці лише через три години після першого повідомлення. Два тіла загиблих знайшли в день зсуву, а зранку в п'ятницю — ще чотири.
Як повідомили зранку 5 серпня «Новости-Грузия», наразі відомо про 11 загиблих. Рятувальна операція триває, до неї долучилися армійські підрозділи. Рятувальники продовжують шукати 25-29 людей. З епіцентру лиха уже евакуювали 210 громадян.
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Про це у коментарі hromadske повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Там зазначили, що українське посольство у Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою, аби підготуватися до репатріації тіла. Паралельно перевіряють, чи не було інших українців у селищі Шові.
Що відомо про зсув ґрунту?
Він стався у Грузії у селищі Шові — курортному селищі у високогірному регіоні Рача-Лечхумі та Квемо Сванеті. Курорт Шові розташовується на висоті 1,5 тисячі метрів над рівнем моря. Зафіксували зсув у другій половині дня 3 серпня, приблизно о 15:15. У регіоні пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв'язок працював із перебоями.
Активна пошуково-рятувальна операція почалася на місці лише через три години після першого повідомлення. Два тіла загиблих знайшли в день зсуву, а зранку в п'ятницю — ще чотири.
Як повідомили зранку 5 серпня «Новости-Грузия», наразі відомо про 11 загиблих. Рятувальна операція триває, до неї долучилися армійські підрозділи. Рятувальники продовжують шукати 25-29 людей. З епіцентру лиха уже евакуювали 210 громадян.
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