У Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула українка: правоохоронці шукають її дитину

У Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула українка: правоохоронці шукають її дитину
Внаслідок зсуву ґрунту в грузинському селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також перебувала на місці трагедії.

Про це у коментарі hromadske повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Там зазначили, що українське посольство у Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою, аби підготуватися до репатріації тіла. Паралельно перевіряють, чи не було інших українців у селищі Шові.

Що відомо про зсув ґрунту?

Він стався у Грузії у селищі Шові — курортному селищі у високогірному регіоні Рача-Лечхумі та Квемо Сванеті. Курорт Шові розташовується на висоті 1,5 тисячі метрів над рівнем моря. Зафіксували зсув у другій половині дня 3 серпня, приблизно о 15:15. У регіоні пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв'язок працював із перебоями.

Активна пошуково-рятувальна операція почалася на місці лише через три години після першого повідомлення. Два тіла загиблих знайшли в день зсуву, а зранку в п'ятницю — ще чотири.

Як повідомили зранку 5 серпня «Новости-Грузия», наразі відомо про 11 загиблих. Рятувальна операція триває, до неї долучилися армійські підрозділи. Рятувальники продовжують шукати 25-29 людей. З епіцентру лиха уже евакуювали 210 громадян.

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Теги: Грузія, зсув ґрунту, загиблі
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