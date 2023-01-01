Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю через «вагнерівців»

Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю через «вагнерівців»
Уряд Польщі розглядає закриття кордону з Білоруссю як один із заходів для захисту країни на тлі погіршення безпекової ситуації через присутність «вагнерівців» у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю CNN заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський.

«Ми розглядаємо будь-які кроки, які будуть необхідні для захисту нашої території, захисту наших громадян, включаючи повну ізоляцію Білорусі, повне закриття кордону», - сказав він.

За словами Яблонського, закриття кордону з Білоруссю буде крайнім заходом.

«Ми хотіли б уникнути цього, тому що це певною мірою крайній захід. Але якщо триватимуть напади, триватимуть спроби дестабілізації нашої країни, у нас може не бути іншого виходу», - додав заступник міністра.

Польській чиновник також заявив, що «загроза дуже реальна» з боку Білорусі, він стверджує, що «вагнерівці» намагалися проникнути на територію Польщі.

«Ми очікуємо нових спроб атак на нашому кордоні, можливо, нових спроб порушення нашого повітряного простору», - сказав Яблонський, додавши, що «вони намагатимуться продемонструвати, що можуть робити все, що їм заманеться».

Він також заявив, що Польща розгортає все більше військ поблизу білоруського кордону.

Як повідомлялося, 1 серпня два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону, порушили повітряний простір Польщі.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак скликав Комітет з питань національної безпеки і оборони. Він розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. Про інцидент повідомили в НАТО.

У Міноборони також нагадали, що останнім часом Москва та Білорусь активізували гібридну діяльність проти Польщі.

Тимчасового повіреного у справах Білорусі 1 серпня викликали до Міністерства закордонних справ Польщі, де йому висловили рішучий протест через цей інцидент.

4 серпня в МЗС Польщі заявили, що надали уряду Білорусі переконливі докази інциденту з порушенням кордону білоруськими гелікоптерами.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь, Польща, вагнерівці
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