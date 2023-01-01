Україна оголосила про військову загрозу в шести російських портах у Чорному морі





Про це йдеться в повідомленні на сайті "Держгідрогафії" Державної служби морського та річкового транспорту, інформує



"Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", - йдеться в повідомленні.



Попередження оприлюднено 4 серпня до подальшого скасування.



Варто зазначити, що 20 липня Міністерство оборони відповіло на російські погрози про атаки українських цивільних суден, завантажених продуктами харчування. Міноборони України попередило, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, які прямуватимуть в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів рф та тимчасового окупованих українських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.



Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 4 серпня у районі Керченського мосту пролунав вибух. Рух мостом перекрито, а соцмережі писали про влучання в танкер.



Нагадаємо, у ніч на 4 серпня Новоросійську вночі лунали вибухи. Міноборони РФ заявило, що ЗСУ нібито намагалися атакувати військово-морську базу. Згодом стало відомо, що надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Зазначалося також, що це спільна операція СБУ та ВМС. За тиждень до цього, 29 липня, CNN показав сюжет про українські аквадрони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії низки російських портів на Чорному морі.Про це йдеться в повідомленні на сайті "Держгідрогафії" Державної служби морського та річкового транспорту, інформує Цензор.НЕТ "Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", - йдеться в повідомленні.Попередження оприлюднено 4 серпня до подальшого скасування.Варто зазначити, що 20 липня Міністерство оборони відповіло на російські погрози про атаки українських цивільних суден, завантажених продуктами харчування. Міноборони України попередило, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, які прямуватимуть в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів рф та тимчасового окупованих українських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 4 серпня у районі Керченського мосту пролунав вибух. Рух мостом перекрито, а соцмережі писали про влучання в танкер.Нагадаємо, у ніч на 4 серпня Новоросійську вночі лунали вибухи. Міноборони РФ заявило, що ЗСУ нібито намагалися атакувати військово-морську базу. Згодом стало відомо, що надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Зазначалося також, що це спільна операція СБУ та ВМС. За тиждень до цього, 29 липня, CNN показав сюжет про українські аквадрони.

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