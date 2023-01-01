Україна оголосила про військову загрозу в шести російських портах у Чорному морі

Україна оголосила про військову загрозу в шести російських портах у Чорному морі
Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії низки російських портів на Чорному морі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Держгідрогафії" Державної служби морського та річкового транспорту, інформує Цензор.НЕТ.

"Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", - йдеться в повідомленні.

Попередження оприлюднено 4 серпня до подальшого скасування.

Варто зазначити, що 20 липня Міністерство оборони відповіло на російські погрози про атаки українських цивільних суден, завантажених продуктами харчування. Міноборони України попередило, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, які прямуватимуть в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів рф та тимчасового окупованих українських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 4 серпня у районі Керченського мосту пролунав вибух. Рух мостом перекрито, а соцмережі писали про влучання в танкер.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня Новоросійську вночі лунали вибухи. Міноборони РФ заявило, що ЗСУ нібито намагалися атакувати військово-морську базу. Згодом стало відомо, що надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Зазначалося також, що це спільна операція СБУ та ВМС. За тиждень до цього, 29 липня, CNN показав сюжет про українські аквадрони.

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Теги: Росія, Україна, війна
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