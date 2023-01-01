Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 серпня
У неділю, 6 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 21-26°.

За даними Sinoptik, ранок у Луцьку буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ із грозою.

Народний прогноз погоди: 6 серпня вшановується пам'ять священномучеників благовірних князів Бориса та Гліба. У народі день Бориса і Гліба називали Паликопна (гроза палить копиці), тому в поле намагались не виїжджати, за польові роботи не братися. Погоду дізнатись нашим пращурам допомагали квіти: якщо квіти в'юна щільно закрились – незабаром буде дощ.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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