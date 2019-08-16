Волинські рятувальники здобули Кубок України з пожежно-прикладного спорту. ФОТО
Сьогодні, 20:32
Волинські рятувальники здобули Кубок України з пожежно-прикладного спорту.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Рятувальники демонстрували свій рівень професійної майстерності у декількох видах: підйом штурмовою драбиною, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, пожежній естафеті 4 х 100 метрів, бойовому розгортанні.
В підсумку перемогу виборола команда з Волинської області, а друге і третє місця посіли відповідно команди рятувальників із Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля та з ГУ ДСНС Одещини.
"Вітаємо волинських рятувальників-переможців і пам'ятаймо, що найважливіша та найбажаніша перемога для нас усіх, українців, ще попереду і вона обов’язково буде! Служимо українському народу!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Рятувальники демонстрували свій рівень професійної майстерності у декількох видах: підйом штурмовою драбиною, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, пожежній естафеті 4 х 100 метрів, бойовому розгортанні.
В підсумку перемогу виборола команда з Волинської області, а друге і третє місця посіли відповідно команди рятувальників із Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля та з ГУ ДСНС Одещини.
"Вітаємо волинських рятувальників-переможців і пам'ятаймо, що найважливіша та найбажаніша перемога для нас усіх, українців, ще попереду і вона обов’язково буде! Служимо українському народу!" - йдеться в повідомленні.
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