Відбудеться виставка просторового плану Луцька та дизайн-гра про місто





Цього року громадська організація «Алгоритм Дій» ініціювала проєкт Lutsk Urban Vision — комплексне урбаністичне дослідження та розробку майстер-плану для центральної частини Луцька. Мета проєкту — підвищити якість життя та привабливість центральної частини Луцька, забезпечити сталий розвиток, підвищити різноманіття, економічну активність та відкритість міста.



«Ми дивимось на Луцьк амбітно, відчуваємо його великий потенціал і хочемо, щоб у міста з’явилося бачення майбутнього. Тому вирішили створити його відкрито: разом із лучанами та фахівцями-урбаністами», — говорить Вадим Махомед, керівник ГО «Алгоритм дій».



12 серпня на виставці команда офісу міського розвитку Urban Reform презентує напрацювання містян та фахівців проєкту (архітекторів, урбаністів, соціологів та дизайнерів) стосовно розвитку міста в цілому та зокрема його центральної частини.



Спираючись на результати інтервʼю з містянами та онлайн опитування, фахівці розробили план дій стосовно того, куди рухатися місту та відповіли на питання, як лучани бачать майбутнє центру міста. Ця виставка — проміжний етап проєкту, де будуть представлені та обговорені ідеї та принципи, що стануть основою для просторової та стратегічної документації Луцька.



Лучани можуть побачити гіпотези просторового плану розвитку центра, вектори розвитку міста та гіпотези з приводу забудови, публічних просторів та мобільності, а також долучитися до публічного обговорення та поділитися власними ідеями.



«На цьому етапі важливо трохи розшевелити суспільство Луцька. Показати, як мешканці можуть впливати на якісні зміни у місті, задавати вектор цим змінам, і бути проактивними, створювати ініціативи і втілювати їх», - пояснив мету цього етапу проєкту голова ГО «Місто.Перезавантаження» Левко Давидюк.



Після виставки містян запрошують долучитися до дизайн-гри, на якій вони разом з командою урбаністів та архітекторів зможуть обговорити питання «Який він — Луцьк майбутнього?». Учасники створюватимуть систему міських маршрутів, експериментувати з візуальними образами, запропонують нові та визначать існуючи символи ідентичності міста. Результати воркшопу стануть основою для розвитку культурних об’єктів та дизайн коду.



“Нам важливо долучити містян до спільної роботи над розвитком Луцька та поступово формувати спільноту однодумців, які викликатимуть позитивні зміни міста. Тому запрошуємо лучан взяти участь у заході та разом створити основу для спільної візії міста», — ділиться Анастасія Палій, урбаністка та проджект лід Офісу міського розвитку «Urban Reform».



Для участі в заході організатори просять учасників попередньо зареєструватись за



Подія відбудеться 12 серпня о 15:00 на Театральному майдані Луцька.



Програма заходу:



15:00-15:45 Презентація від команди проєкту



15:45-16:00 Кава-брейк та нетворкінг



16:00-17:00 Дизайн-гра «Нова ідентичність Луцька»



17:00-17:30 Завершення події та підбиття підсумків.



Проєкт Urban Vision Lutsk реалізують ГО Місто.перезавантаження та ГО Urban Reform за ініціативи та фінансування ГО «Алгоритм Дій» та за сприяння Луцької міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 серпня лучан запрошують доєднатися до спільної роботи над містом, а саме презентації виставки просторового плану Луцька та дизайн-гри зі створення нової просторової ідентичності міста. Події відбудуться в рамках проєкту Lutsk Urban Vision.Цього року громадська організація «Алгоритм Дій» ініціювала проєкт Lutsk Urban Vision — комплексне урбаністичне дослідження та розробку майстер-плану для центральної частини Луцька. Мета проєкту — підвищити якість життя та привабливість центральної частини Луцька, забезпечити сталий розвиток, підвищити різноманіття, економічну активність та відкритість міста.«Ми дивимось на Луцьк амбітно, відчуваємо його великий потенціал і хочемо, щоб у міста з’явилося бачення майбутнього. Тому вирішили створити його відкрито: разом із лучанами та фахівцями-урбаністами», — говорить Вадим Махомед, керівник ГО «Алгоритм дій».12 серпня на виставці команда офісу міського розвитку Urban Reform презентує напрацювання містян та фахівців проєкту (архітекторів, урбаністів, соціологів та дизайнерів) стосовно розвитку міста в цілому та зокрема його центральної частини.Спираючись на результати інтервʼю з містянами та онлайн опитування, фахівці розробили план дій стосовно того, куди рухатися місту та відповіли на питання, як лучани бачать майбутнє центру міста. Ця виставка — проміжний етап проєкту, де будуть представлені та обговорені ідеї та принципи, що стануть основою для просторової та стратегічної документації Луцька.Лучани можуть побачити гіпотези просторового плану розвитку центра, вектори розвитку міста та гіпотези з приводу забудови, публічних просторів та мобільності, а також долучитися до публічного обговорення та поділитися власними ідеями.«На цьому етапі важливо трохи розшевелити суспільство Луцька. Показати, як мешканці можуть впливати на якісні зміни у місті, задавати вектор цим змінам, і бути проактивними, створювати ініціативи і втілювати їх», - пояснив мету цього етапу проєкту голова ГО «Місто.Перезавантаження»Після виставки містян запрошують долучитися до дизайн-гри, на якій вони разом з командою урбаністів та архітекторів зможуть обговорити питання «Який він — Луцьк майбутнього?». Учасники створюватимуть систему міських маршрутів, експериментувати з візуальними образами, запропонують нові та визначать існуючи символи ідентичності міста. Результати воркшопу стануть основою для розвитку культурних об’єктів та дизайн коду.“Нам важливо долучити містян до спільної роботи над розвитком Луцька та поступово формувати спільноту однодумців, які викликатимуть позитивні зміни міста. Тому запрошуємо лучан взяти участь у заході та разом створити основу для спільної візії міста», — ділиться, урбаністка та проджект лід Офісу міського розвитку «Urban Reform».Для участі в заході організатори просять учасників попередньо зареєструватись за посиланням Подія відбудеться 12 серпня о 15:00 на Театральному майдані Луцька.15:00-15:45 Презентація від команди проєкту15:45-16:00 Кава-брейк та нетворкінг16:00-17:00 Дизайн-гра «Нова ідентичність Луцька»17:00-17:30 Завершення події та підбиття підсумків.Проєкт Urban Vision Lutsk реалізують ГО Місто.перезавантаження та ГО Urban Reform за ініціативи та фінансування ГО «Алгоритм Дій» та за сприяння Луцької міської ради.

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