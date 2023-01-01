У Білорусі зменшилася кількість російської авіації: країну покинули 10 вертольотів, – «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 16:26
У Білорусі зменшилося авіаційне угруповання російської федерації після того, як із країни до Брянської області вилетіли 10 вертольотів.
Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн», пише Громадське.
Так, зранку з території аеродрому «Мачулищі» вилетіла група з 10 вертольотів росії:
Мі-8 ВКС рф (4 одиниці);
Мі-24 ВКС рф (6 одиниць).
Пізніше вертольоти полетіли в східному чи південно-східному напрямку. Згодом їх помітили над Могильовською областю в напрямку кордону з росією, який вони надалі й перетнули.
Більшість із вертольотів провели в країні 209 днів (із 8 січня 2023 року). Пізніше, за даними «Беларускі Гаюн», вони приземлилися на аеродромі «Сєща» в Брянській області.
«Таким чином, сьогодні вранці значно зменшилося авіаційне угруповання ПКС рф у Білорусі. Нагадаємо, що в Білорусі перебувало щонайменше 11 вертольотів ПКС рф. Тепер, імовірно, залишився один», — зазначила група.
Крім того, за час перебування в Білорусі ця група вертольотів утратила одну з одиниць своєї техніки. Так, у червні під Івацевичами розбився гелікоптер Мі-24 ВКС рф.
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Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн», пише Громадське.
Так, зранку з території аеродрому «Мачулищі» вилетіла група з 10 вертольотів росії:
Мі-8 ВКС рф (4 одиниці);
Мі-24 ВКС рф (6 одиниць).
Пізніше вертольоти полетіли в східному чи південно-східному напрямку. Згодом їх помітили над Могильовською областю в напрямку кордону з росією, який вони надалі й перетнули.
Більшість із вертольотів провели в країні 209 днів (із 8 січня 2023 року). Пізніше, за даними «Беларускі Гаюн», вони приземлилися на аеродромі «Сєща» в Брянській області.
«Таким чином, сьогодні вранці значно зменшилося авіаційне угруповання ПКС рф у Білорусі. Нагадаємо, що в Білорусі перебувало щонайменше 11 вертольотів ПКС рф. Тепер, імовірно, залишився один», — зазначила група.
Крім того, за час перебування в Білорусі ця група вертольотів утратила одну з одиниць своєї техніки. Так, у червні під Івацевичами розбився гелікоптер Мі-24 ВКС рф.
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