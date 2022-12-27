«Створи молодіжний центр»: громади Волині запрошують взяти участь у конкурсі





Про це повідомили організатори конкурсу.



Громадська організація “Молодіжна платформа” експертно займається запуском та розвитком молодіжних центрів в Україні, спрямовуючи свої зусилля на розвиток їх спроможності та збільшення якісного впливу на молодь.



Ціллю конкурсу є відібрати 10 ініціативних груп, яким нададуть повноцінну підтримку для створення молодіжного центру та формування самостійної команди. Ці команди навчаться залучати ресурси у свої громади протягом серпня 2023 - липня 2024 року. Проєкт несе величезний потенціал для підвищення якості життя молоді та розвитку молодіжних спільнот.



Для участі у конкурсі запрошуються ініціативні групи з громад Закарпатської, Волинської та Львівської областей, які мають намір створити або модернізувати існуючий молодіжний центр комунальної форми власності.



Кожна ініціативна група, яка успішно пройде відбір, отримає значну підтримку, зокрема:



Великий фінансовий імпульс. Відібраним ініціативним групам буде надано фінансову підтримку для ремонту, облаштування та закупівлі необхідного обладнання на суму орієнтовно 1 млн грн. Також буде доступна фінансова підтримка для реалізації програмної та операційної діяльності на суму орієнтовно 475 тис. грн. В окремих випадках розглядаються більші запити фінансової підтримки, залежно від обґрунтування ініціативної групи.



Можливості для соціального підприємництва. Відібрані молодіжні центри матимуть можливість створити напрям соціального підприємництва для забезпечення фінансової сталості. Робота зі створення напряму соціального підприємництва передбачає участь в інтенсивній освітній програмі, розробку бізнес-плану, менторський та експертний супровід, а також грант у розмірі до 400 тис. грн. від імплементаційного партнера ГО «School of ME». Це допоможе забезпечити самодостатність центра та розширити його соціальний вплив на громаду.



Професійний менторинг. Кожна ініціативна група отримає менторську підтримку від досвідчених фахівців, що допоможе їм у кожному етапі створення, запуску та здійсненні програмної діяльності молодіжного центру.



Навчання та розвиток. В рамках програми підтримки будуть проводитися різноманітні навчальні тренінги для розвитку компетенцій працівників та волонтерів молодіжних центрів. Офлайн та онлайн навчання на різні теми, такі як комунікації, інклюзія, фінансова сталість та інші, допоможуть підготувати команду центру до ефективної роботи.



Творча атмосфера. Дизайн-сесії з облаштування та стилізації приміщення центрів залучатимуть молодь громади, де створюється центр, що дозволить створити унікальну та затишну атмосферу для відвідувачів.



Розвиток стратегічних планів. Консультації щодо розробки стратегічних планів розвитку допоможуть ініціативним групам створити чіткий та ефективний план дій для майбутнього розвитку молодіжного центру.



Деталі та необхідні документи для участі в конкурсі доступні за посиланням:



ГО “Молодіжна платформа” закликає всіх зацікавлених громад зголошуватися та надсилати заповнену аплікаційну форму до 20 серпня 2023 року за посиланням:



Аплікаційну форму можна знайти за посиланням:



З метою інформування про деталі подання заявки 14 серпня о 18:00 буде проходити презентація в онлайн форматі. Долучитися до зустрічі можна за посиланням:



"Не проґавте шанс впровадити ідеї та перетворити свою громаду на більш активне, розумне та креативне місце для молоді!



Проєкт реалізується ГО «Молодіжна платформа» в рамках програми «Розвиток потенціалу молоді у західних областях України», що імплементується ІСАР Єднання, за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Уряду Норвегії та Уряду Німеччини через німецький державний банк розвитку KfW. Більше про проєкт можна дізнатися тут:



Довідка

Молодіжна Платформа – громадська організація, що об’єднує молодіжних працівників, державних службовців, експертів та експерток із молодіжної політики для сталого розвитку молодіжної роботи Україні. Організація працює як експертне середовище для розробки та адвокації політик які стосуються, або дотичні, до молоді. Організація реалізує освітні програми громадянської освіти для молодіжних працівників та молоді.



Всі запитання щодо конкурсу можна надсилати на адресу менеджерки проєкту, Уляни Кашепи, за електронною адресою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ГО "Молодіжна платформа" відкриває конкурс на створення молодіжних центрів у Закарпатській, Львівській та Волинській областях.Про це повідомили організатори конкурсу.Громадська організація “Молодіжна платформа” експертно займається запуском та розвитком молодіжних центрів в Україні, спрямовуючи свої зусилля на розвиток їх спроможності та збільшення якісного впливу на молодь.Ціллю конкурсу є відібрати 10 ініціативних груп, яким нададуть повноцінну підтримку для створення молодіжного центру та формування самостійної команди. Ці команди навчаться залучати ресурси у свої громади протягом серпня 2023 - липня 2024 року. Проєкт несе величезний потенціал для підвищення якості життя молоді та розвитку молодіжних спільнот.Для участі у конкурсі запрошуються ініціативні групи з громад Закарпатської, Волинської та Львівської областей, які мають намір створити або модернізувати існуючий молодіжний центр комунальної форми власності.Відібраним ініціативним групам буде надано фінансову підтримку для ремонту, облаштування та закупівлі необхідного обладнання на суму орієнтовно 1 млн грн. Також буде доступна фінансова підтримка для реалізації програмної та операційної діяльності на суму орієнтовно 475 тис. грн. В окремих випадках розглядаються більші запити фінансової підтримки, залежно від обґрунтування ініціативної групи.Відібрані молодіжні центри матимуть можливість створити напрям соціального підприємництва для забезпечення фінансової сталості. Робота зі створення напряму соціального підприємництва передбачає участь в інтенсивній освітній програмі, розробку бізнес-плану, менторський та експертний супровід, а також грант у розмірі до 400 тис. грн. від імплементаційного партнера ГО «School of ME». Це допоможе забезпечити самодостатність центра та розширити його соціальний вплив на громаду.Кожна ініціативна група отримає менторську підтримку від досвідчених фахівців, що допоможе їм у кожному етапі створення, запуску та здійсненні програмної діяльності молодіжного центру.В рамках програми підтримки будуть проводитися різноманітні навчальні тренінги для розвитку компетенцій працівників та волонтерів молодіжних центрів. Офлайн та онлайн навчання на різні теми, такі як комунікації, інклюзія, фінансова сталість та інші, допоможуть підготувати команду центру до ефективної роботи.Дизайн-сесії з облаштування та стилізації приміщення центрів залучатимуть молодь громади, де створюється центр, що дозволить створити унікальну та затишну атмосферу для відвідувачів.Консультації щодо розробки стратегічних планів розвитку допоможуть ініціативним групам створити чіткий та ефективний план дій для майбутнього розвитку молодіжного центру.Деталі та необхідні документи для участі в конкурсі доступні за посиланням: http://surl.li/jmxdn ГО “Молодіжна платформа” закликає всіх зацікавлених громад зголошуватися та надсилати заповнену аплікаційну форму до 20 серпня 2023 року за посиланням: https://forms.gle/jDPBq3tBT5456Kn77 Аплікаційну форму можна знайти за посиланням: Аплікаційна форма МЦ.docx З метою інформування про деталі подання заявки 14 серпня о 18:00 буде проходити презентація в онлайн форматі. Долучитися до зустрічі можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/88434126111 "Не проґавте шанс впровадити ідеї та перетворити свою громаду на більш активне, розумне та креативне місце для молоді!Проєкт реалізується ГО «Молодіжна платформа» в рамках програми «Розвиток потенціалу молоді у західних областях України», що імплементується ІСАР Єднання, за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Уряду Норвегії та Уряду Німеччини через німецький державний банк розвитку KfW. Більше про проєкт можна дізнатися тут: https://unicef.ednannia.ua ", - наголошують організатори.Молодіжна Платформа – громадська організація, що об’єднує молодіжних працівників, державних службовців, експертів та експерток із молодіжної політики для сталого розвитку молодіжної роботи Україні. Організація працює як експертне середовище для розробки та адвокації політик які стосуються, або дотичні, до молоді. Організація реалізує освітні програми громадянської освіти для молодіжних працівників та молоді.Всі запитання щодо конкурсу можна надсилати на адресу менеджерки проєкту, Уляни Кашепи, за електронною адресою [email protected] до 13 серпня 2023 року. У темі листа, будь ласка, зазначайте “Створення МЦ”.

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