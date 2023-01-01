На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Протягом минулої доби волинські рятувальники ліквідували пожежу дерев’яного будинку та здійснили 2 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

4 серпня о 00:40 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного будинку в селі Миляновичі Ковельського району. На місце виклику направлено вогнеборців 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Миляновичі.

По прибуттю рятувальники оперативно оцінили ситуацію та на гасіння займання подали 2 водяні стволи, горіння ліквідували о 01:28. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Крім того, минулої доби рятувальники двічі виїжджали для проведення робіт з ліквідації кубел шершнів - у приватних домоволодіннях в селі Струмівка Луцького району та в селі Нуйно Камінь-Каширського району.
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок


Головне фото- ілюстративне.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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