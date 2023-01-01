На Волині горів житловий будинок

Протягом минулої доби волинські рятувальники ліквідували пожежу дерев’яного будинку та здійснили 2 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.4 серпня о 00:40 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного будинку в селі Миляновичі Ковельського району. На місце виклику направлено вогнеборців 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Миляновичі.По прибуттю рятувальники оперативно оцінили ситуацію та на гасіння займання подали 2 водяні стволи, горіння ліквідували о 01:28. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.Крім того, минулої доби рятувальники двічі виїжджали для проведення робіт з ліквідації кубел шершнів - у приватних домоволодіннях в селі Струмівка Луцького району та в селі Нуйно Камінь-Каширського району.