На Волині горів житловий будинок
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Протягом минулої доби волинські рятувальники ліквідували пожежу дерев’яного будинку та здійснили 2 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 серпня о 00:40 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного будинку в селі Миляновичі Ковельського району. На місце виклику направлено вогнеборців 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Миляновичі.
По прибуттю рятувальники оперативно оцінили ситуацію та на гасіння займання подали 2 водяні стволи, горіння ліквідували о 01:28. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Крім того, минулої доби рятувальники двічі виїжджали для проведення робіт з ліквідації кубел шершнів - у приватних домоволодіннях в селі Струмівка Луцького району та в селі Нуйно Камінь-Каширського району.
Головне фото- ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 серпня о 00:40 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного будинку в селі Миляновичі Ковельського району. На місце виклику направлено вогнеборців 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Миляновичі.
По прибуттю рятувальники оперативно оцінили ситуацію та на гасіння займання подали 2 водяні стволи, горіння ліквідували о 01:28. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Крім того, минулої доби рятувальники двічі виїжджали для проведення робіт з ліквідації кубел шершнів - у приватних домоволодіннях в селі Струмівка Луцького району та в селі Нуйно Камінь-Каширського району.
Головне фото- ілюстративне.
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