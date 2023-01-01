Через «Устилуг» волинянин хотів незаконно ввезти техніку Apple вартістю 450 тисяч. ФОТО

Через вперте небажання платити податки під час ввезення комерційної партії товару в Україну - волинянин заплатить у бюджет ще й штраф. На "Устилузі" митники викрили спритника, який намагався тихцем, без декларування, ввезти техніку Apple орієнтовною вартістю 450 тис грн.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Коробки з навушниками та годинниками чоловік примостив у порожнинах мікроавтобуса, водієм якого він працює. Під час в'їзду він обрав "зелений коридор"."Нагадуємо, що початок проїзду транспортним засобом каналом, позначеним символами зеленого кольору ("зелений коридор"), є декларуванням про те, що переміщувані через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження. Вибір цієї смуги є фактом, що має юридичне значення.А відповідно до ч. 2 статті 471 Митного кодексу недекларування товару громадянином тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів", - наголошують на митниці.Відповідно до складеного протоколу про порушення митних правил незадекларований належним чином товар у волинянина тимчасово вилучили. Після проведення експертизи буде визначена точна вартість цих 206 одиниць техніки. І крім мита та ПДВ, які треба було нараховувати та сплачувати одразу, під час в"їзду в Україну "червоним коридором", чоловіку доведеться оплатити ще й 30 відсотків вартості цих товарів у вигляді штрафу.