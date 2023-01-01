Через «Устилуг» волинянин хотів незаконно ввезти техніку Apple вартістю 450 тисяч. ФОТО

Через «Устилуг» волинянин хотів незаконно ввезти техніку Apple вартістю 450 тисяч. ФОТО
Через вперте небажання платити податки під час ввезення комерційної партії товару в Україну - волинянин заплатить у бюджет ще й штраф. На "Устилузі" митники викрили спритника, який намагався тихцем, без декларування, ввезти техніку Apple орієнтовною вартістю 450 тис грн.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Коробки з навушниками та годинниками чоловік примостив у порожнинах мікроавтобуса, водієм якого він працює. Під час в'їзду він обрав "зелений коридор".

"Нагадуємо, що початок проїзду транспортним засобом каналом, позначеним символами зеленого кольору ("зелений коридор"), є декларуванням про те, що переміщувані через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження. Вибір цієї смуги є фактом, що має юридичне значення.

А відповідно до ч. 2 статті 471 Митного кодексу недекларування товару громадянином тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів", - наголошують на митниці.
Через «Устилуг» волинянин хотів незаконно ввезти техніку Apple вартістю 450 тисяч. ФОТО

Відповідно до складеного протоколу про порушення митних правил незадекларований належним чином товар у волинянина тимчасово вилучили. Після проведення експертизи буде визначена точна вартість цих 206 одиниць техніки. І крім мита та ПДВ, які треба було нараховувати та сплачувати одразу, під час в"їзду в Україну "червоним коридором", чоловіку доведеться оплатити ще й 30 відсотків вартості цих товарів у вигляді штрафу.
Через «Устилуг» волинянин хотів незаконно ввезти техніку Apple вартістю 450 тисяч. ФОТО
Через «Устилуг» волинянин хотів незаконно ввезти техніку Apple вартістю 450 тисяч. ФОТО

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Теги: Волинська митниця
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