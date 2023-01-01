В результаті ворожого обстрілу на фронті загинув Герой з Волині Іван Мусійчук

В результаті ворожого обстрілу на фронті загинув Герой з Волині Іван Мусійчук
На війні загинув військовослужбовець з Волині Іван Мусійчук.

Про це повідомили в Заболоттівській територіальній громаді.

"Отримали офіційне сповіщення про смерть нашого земляка, жителя села Тур, навідника танкового взводу, старшого солдата Мусійчука Івана Вікторовича, 1998 року народження.

Вірний військовій присязі, загинув 2 серпня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконания бойового завдания щодо захисту незалежності України. Приносимо щирі співчуття родині загиблого Героя. Нехай пам'ять про Івана завжди буде в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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