В результаті ворожого обстрілу на фронті загинув Герой з Волині Іван Мусійчук





Про це



"Отримали офіційне сповіщення про смерть нашого земляка, жителя села Тур, навідника танкового взводу, старшого солдата Мусійчука Івана Вікторовича, 1998 року народження.



Вірний військовій присязі, загинув 2 серпня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконания бойового завдания щодо захисту незалежності України. Приносимо щирі співчуття родині загиблого Героя. Нехай пам'ять про Івана завжди буде в наших серцях", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув військовослужбовець з Волині Іван Мусійчук.Про це повідомили в Заболоттівській територіальній громаді."Отримали офіційне сповіщення про смерть нашого земляка, жителя села Тур, навідника танкового взводу, старшого солдата Мусійчука Івана Вікторовича, 1998 року народження.Вірний військовій присязі, загинув 2 серпня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконания бойового завдания щодо захисту незалежності України. Приносимо щирі співчуття родині загиблого Героя. Нехай пам'ять про Івана завжди буде в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

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