Зеленський вручив нагороду воїну з волинської бригади у госпіталі

Володимир Зеленський вручив державну нагороду воїну з волинської бригади у госпіталі.



Про це



"Президент України Володимир Зеленський особисто вручив орден "За мужність" ІІІ ступеня воїну нашої Князівської 14 бригади Владиславу Кириченку. Орден знайшов свого Героя у шпиталі, де наш побратим лікується. Важке поранення Владислав отримав минулоріч під Соледаром, де в складі нашої бригади відстоював державність України. Пишаємось побратимом і бажаємо одужання!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивручив державну нагороду воїну з волинської бригади у госпіталі.Про це повідомили у 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого."Президент України Володимир Зеленський особисто вручив орден "За мужність" ІІІ ступеня воїну нашої Князівської 14 бригади. Орден знайшов свого Героя у шпиталі, де наш побратим лікується. Важке поранення Владислав отримав минулоріч під Соледаром, де в складі нашої бригади відстоював державність України. Пишаємось побратимом і бажаємо одужання!" - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію