Зеленський вручив нагороду воїну з волинської бригади у госпіталі

Зеленський вручив нагороду воїну з волинської бригади у госпіталі
Президент України Володимир Зеленський вручив державну нагороду воїну з волинської бригади у госпіталі.

Про це повідомили у 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

"Президент України Володимир Зеленський особисто вручив орден "За мужність" ІІІ ступеня воїну нашої Князівської 14 бригади Владиславу Кириченку. Орден знайшов свого Героя у шпиталі, де наш побратим лікується. Важке поранення Владислав отримав минулоріч під Соледаром, де в складі нашої бригади відстоював державність України. Пишаємось побратимом і бажаємо одужання!" - йдеться в повідомленні.
Зеленський вручив нагороду воїну з волинської бригади у госпіталі

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Теги: Росія, Україна, війна, волинська бригада, нагорода
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