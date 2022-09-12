Зеленський вручив нагороду воїну з волинської бригади у госпіталі
Сьогодні, 10:51
Президент України Володимир Зеленський вручив державну нагороду воїну з волинської бригади у госпіталі.
Про це повідомили у 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
"Президент України Володимир Зеленський особисто вручив орден "За мужність" ІІІ ступеня воїну нашої Князівської 14 бригади Владиславу Кириченку. Орден знайшов свого Героя у шпиталі, де наш побратим лікується. Важке поранення Владислав отримав минулоріч під Соледаром, де в складі нашої бригади відстоював державність України. Пишаємось побратимом і бажаємо одужання!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
"Президент України Володимир Зеленський особисто вручив орден "За мужність" ІІІ ступеня воїну нашої Князівської 14 бригади Владиславу Кириченку. Орден знайшов свого Героя у шпиталі, де наш побратим лікується. Важке поранення Владислав отримав минулоріч під Соледаром, де в складі нашої бригади відстоював державність України. Пишаємось побратимом і бажаємо одужання!" - йдеться в повідомленні.
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