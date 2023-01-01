Ще понад 600 росіян ЗСУ ліквідували за добу на фронті

Ще понад 600 росіян ЗСУ ліквідували за добу на фронті
Збройні сили ліквідували ще 620 окупантів за минулу добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько 249110 (+620) осіб ліквідовано,

◾ танків ‒ 4232 (+4) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) од,

◾ артилерійських систем – 4943 (+32) од,

◾ РСЗВ – 704 (+0) од,

◾ засоби ППО ‒ 466 (+0) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),

◾ крилаті ракети ‒ 1347 (+0),

◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) од,

◾ спеціальна техніка ‒ 730 (+6).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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