Ще понад 600 росіян ЗСУ ліквідували за добу на фронті
Сьогодні, 10:42
Збройні сили ліквідували ще 620 окупантів за минулу добу.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 249110 (+620) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4232 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) од,
◾ артилерійських систем – 4943 (+32) од,
◾ РСЗВ – 704 (+0) од,
◾ засоби ППО ‒ 466 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),
◾ крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 730 (+6).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 249110 (+620) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4232 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) од,
◾ артилерійських систем – 4943 (+32) од,
◾ РСЗВ – 704 (+0) од,
◾ засоби ППО ‒ 466 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),
◾ крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 730 (+6).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ще понад 600 росіян ЗСУ ліквідували за добу на фронті
Сьогодні, 10:42
Курс валют у Луцьку 5 серпня
Сьогодні, 09:44
Морський дрон атакував великий російський танкер «SIG», який перевозив паливо для окупантів
Сьогодні, 09:18
Медіа