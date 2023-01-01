Ще понад 600 росіян ЗСУ ліквідували за добу на фронті





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько 249110 (+620) осіб ліквідовано,



◾ танків ‒ 4232 (+4) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) од,



◾ артилерійських систем – 4943 (+32) од,



◾ РСЗВ – 704 (+0) од,



◾ засоби ППО ‒ 466 (+0) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),



◾ крилаті ракети ‒ 1347 (+0),



◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) од,



◾ спеціальна техніка ‒ 730 (+6).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили ліквідували ще 620 окупантів за минулу добу.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько 249110 (+620) осіб ліквідовано,◾ танків ‒ 4232 (+4) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) од,◾ артилерійських систем – 4943 (+32) од,◾ РСЗВ – 704 (+0) од,◾ засоби ППО ‒ 466 (+0) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),◾ крилаті ракети ‒ 1347 (+0),◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) од,◾ спеціальна техніка ‒ 730 (+6).Дані уточнюються.

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