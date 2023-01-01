На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Ющик
Сьогодні, 12:12
Захищаючи Україну, загинув воїн з Волині Олександр Ющик.
Про це повідомляють у Колодяжненській громаді.
"Така вона, реальність, окутана війною: тільки поховали захисника із Ворони Віктора Олькевича, а тут - знову страшна звістка про чергову втрату у цій клятій, розвʼязаній росією війні, нашого молодого земляка - жителя Скулина Олександра Володимировича Ющика, 1990 року народження.
Командир відділення мотопіхотного батальйону, молодший сержант Олександр Ющик, вірний військовій присязі, загинув 4 серпня 2023 року в результаті ворожого обстрілу на Купʼянському напрямку на Харківщині", - йдеться в повідомленні.
У громаді відсьогодні оголошено триденну жалобу.
Зазначається, що про похорон повідомлять згодом.
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Про це повідомляють у Колодяжненській громаді.
"Така вона, реальність, окутана війною: тільки поховали захисника із Ворони Віктора Олькевича, а тут - знову страшна звістка про чергову втрату у цій клятій, розвʼязаній росією війні, нашого молодого земляка - жителя Скулина Олександра Володимировича Ющика, 1990 року народження.
Командир відділення мотопіхотного батальйону, молодший сержант Олександр Ющик, вірний військовій присязі, загинув 4 серпня 2023 року в результаті ворожого обстрілу на Купʼянському напрямку на Харківщині", - йдеться в повідомленні.
У громаді відсьогодні оголошено триденну жалобу.
Зазначається, що про похорон повідомлять згодом.
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