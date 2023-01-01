«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук

ЩО ВДАЛОСЯ РЕАЛІЗУВАТИ СТУДЕНТСЬКІЙ РАДІ ВНУ ЗА ДВА РОКИ

Вже другий рік поспіль Студентську раду Волинського національного університету ім.очолюєЗавзятий студент, майстер спорту з дзюдо, який хоче працювати у спецслужбах, у тісній співпраці із студентськими деканами керує Студрадою та радіє її успіхам.Максиму – 20. Нині він студент-третьокурсник факультету «Історія, політологія та національна безпека». Спеціальність «Національна безпека» обрав, бо, каже, що із самого дитинства йому цікава військова справа, а після закінченні навчання хоче працювати у силових структурах.Максим Пивоварчук обраний вже вдруге, тож у наступних виборах голови Студради участі вже не братиме.«Це ж не головне. Я впевнений, що після мене Студентською радою керуватиме достойні студент чи студентка. Зараз важливо не зупинятися на досягнутому та розвивати початі справи», – каже Максим.А що ж вдалося студентському самоврядуванню за останні два роки – у період коронакризи та повномасштабної війни, Максим Пивоварчук розповів– У своїй передвиборчій програмі я обіцяв, що ми поглибимо співпрацю із Всеукраїнськими студентськими спілками, створимо футзальну команду та започаткуємо співпрацю із міжнародними студентськими радами.– Без перебільшення скажу, вдалося виконати усе. Ми створили футзальну команду ФК «ВНУ», яка у минулому році стала чемпіоном області у 4 лізі.Налагодили тісну співпрацю із Всеукраїнською асоціацією студентів, де я є членом виконкому з питань розвитку спорту та культмасу.Стосовно міжнародної співпраці, передовсім із Європейським союзом студентів, то у цьому плані трохи важче, адже через війну у нас обмежені можливості. До нас вони бояться їхати, а ми через обмеження у виїзді не можемо відправити свою делегацію. Тому поки працюємо дистанційно.– Просто мені усе цікаво! Я це розцінюю як хобі. Мені подобається мій університет, подобається щось для нього робити, розвивати, лишити щось після себе, а не просто відучитися, отримати диплом і піти.Студентська рада – це не просто школа лідерства, це вже життя лідера. Це чудово можливість навчитися поєднувати кілька справ, приймати швидкі рішення.«Зазвичай ідеї приходять спонтанно, я знаю, що попередні голови Студради працювали за календарним планом на рік. Я працюю не так. Ми продукуємо ідеї спільно із деканами, збираємось обговорюємо, підхоплюємо якусь класну ідею і разом її втілюємо», – розповідає Максим.«Я пишаюся волонтерською діяльністю нашої ради. За два роки ми спільно із Студрадою коледжу культури та мистецтв придбали Starlink та передали його військовим 14-ої бригади. Для цього ми збирали кошти серед студентів, організовували благодійні заходи.Крім того, від Студентської ради та Фонду Лесі Українки ми купили тепловізор для військових 14-ої бригади, а спільно із студентським профкомом придбали мінігенератор та відправили його разом із гуманітарною допомогою бійцям 100-ої бригади ТрО. Вони ще перебували на кордоні із білорусією, тож ми доставили допомогу особисто», – розповів Максим Пивоварчук.Важливим кроком, на думку голови Студради ВНУ ім. Лесі Українки Максима Пивоварчука, було відновлення футзальної команди.«Це насправді круто. Вона колись була, але в силу обставин – спочатку коронавірусу, потім повномасштабного вторгнення, не було розуміння, чи потрібно нею займатися. Ми ж відновили її діяльність. До складу команди входять лише студенти ВНУ. Приємно, що уже в перший рік існування ФК «ВНУ» перемогла на чемпіонаті Волині.Цьогоріч сезон із футзалу ще не розпочався, але наша команда грає у футбол на чемпіонаті міста», – ділиться перемогами ФК «ВНУ» Максим.Крім того, з ініціативи Студради відбувся футзальний мінітурнір на Кубок Лесі Українки, на якій приїздили студентські команди зі Львова, Тернополя, Острога, Рівного.«Ще ми дуже радіємо , що відновили конкурс Міс університету, який не проводився 6 років. У травні провели і його і хочемо на регулярній основі проводити щороку», – каже Максим Пивоварчук.У найближчих планах – провести також конкурс «Містер університету».– Ми діємо самостійно, незалежно від ректорату, але співпрацюємо з адміністрацією університету. Зазвичай до наших вони ставляться лояльно. Я раджуся з ректором щодо наших заходів, проєктів, але все ж останнє слово за нами.– Студентська рада завжди впливає на освітній процес, тому що студентські декани стабільно долучаються до круглих столів, обговорення освітніх програм, додають свої пропозиції, відстоюють думку студентів, які найчастіше хочуть збільшити кількість практичних годин. Така ініціатива стабільна протягом багатьох років. Нас слухають, прислухаються, поважають нашу думку, за що ми дуже вдячні ректорату та викладачам.СпілкуваласьФото з особистого архіву Максима Пивоварчука