Медики дістали уламок російської міни з серця 4-річної дитини, яка постраждала під час обстрілу Херсона. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
Лікарі витягнули уламок міни з серця 4-річної дівчинки, яка потрапила під російський удар.
Про це повідомив Інститут серця МОЗ, пише Громадське.
Дитина постраждала під час мінометного обстрілу в Херсоні.
Уламок видалили за допомогою неодимового магніту. Кардіохірург Борис Тодуров та директор Інституту зазначив, що стан дівчинки стабільний.
Нагадаємо, раніше за допомогою неодимового магніту медики дістали металевий уламок із серця військовослужбовця.
У Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова таку методику видалення уламків назвали інноваційною. Цей спосіб розробили спільно з військовими медиками, за його допомогою вдалося врятувати життя 96 військових.
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Про це повідомив Інститут серця МОЗ, пише Громадське.
Дитина постраждала під час мінометного обстрілу в Херсоні.
Уламок видалили за допомогою неодимового магніту. Кардіохірург Борис Тодуров та директор Інституту зазначив, що стан дівчинки стабільний.
Нагадаємо, раніше за допомогою неодимового магніту медики дістали металевий уламок із серця військовослужбовця.
У Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова таку методику видалення уламків назвали інноваційною. Цей спосіб розробили спільно з військовими медиками, за його допомогою вдалося врятувати життя 96 військових.
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