Медики дістали уламок російської міни з серця 4-річної дитини, яка постраждала під час обстрілу Херсона. ВІДЕО

Медики дістали уламок російської міни з серця 4-річної дитини, яка постраждала під час обстрілу Херсона. ВІДЕО
Лікарі витягнули уламок міни з серця 4-річної дівчинки, яка потрапила під російський удар.

Про це повідомив Інститут серця МОЗ, пише Громадське.

Дитина постраждала під час мінометного обстрілу в Херсоні.

Уламок видалили за допомогою неодимового магніту. Кардіохірург Борис Тодуров та директор Інституту зазначив, що стан дівчинки стабільний.

Нагадаємо, раніше за допомогою неодимового магніту медики дістали металевий уламок із серця військовослужбовця.

У Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова таку методику видалення уламків назвали інноваційною. Цей спосіб розробили спільно з військовими медиками, за його допомогою вдалося врятувати життя 96 військових.
Медики дістали уламок російської міни з серця 4-річної дитини, яка постраждала під час обстрілу Херсона. ВІДЕО

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Теги: Херсон, дитина, серце, міна, медики
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