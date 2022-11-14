Медики дістали уламок російської міни з серця 4-річної дитини, яка постраждала під час обстрілу Херсона. ВІДЕО





Про це повідомив Інститут серця МОЗ, пише



Дитина постраждала під час мінометного обстрілу в Херсоні.



Уламок видалили за допомогою неодимового магніту. Кардіохірург Борис Тодуров та директор Інституту зазначив, що стан дівчинки стабільний.



Нагадаємо, раніше за допомогою неодимового магніту медики дістали металевий уламок із серця військовослужбовця.



У Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова таку методику видалення уламків назвали інноваційною. Цей спосіб розробили спільно з військовими медиками, за його допомогою вдалося врятувати життя 96 військових.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лікарі витягнули уламок міни з серця 4-річної дівчинки, яка потрапила під російський удар.Про це повідомив Інститут серця МОЗ, пише Громадське Дитина постраждала під час мінометного обстрілу в Херсоні.Уламок видалили за допомогою неодимового магніту. Кардіохірургта директор Інституту зазначив, що стан дівчинки стабільний.Нагадаємо, раніше за допомогою неодимового магніту медики дістали металевий уламок із серця військовослужбовця.У Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова таку методику видалення уламків назвали інноваційною. Цей спосіб розробили спільно з військовими медиками, за його допомогою вдалося врятувати життя 96 військових.

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