Україна змушена вдатися до аварійного імпорту енергії, - Укренерго

«Укренерго» вчора, 22 листопада, було змушене вдатися до такого заходу, як аварійна допомога від країн сусідів.Про це під час телемарафону «Єдині новини» заявив голова правління НЕК «Укренерго»За його словами, це допомогло. Керівник «Укренерго» пояснив, що наша країна вимушена звертатися за аварійною допомогою до країн ЄС через недостатній обсяг імпортованої електроенергії.«Це пов’язано з тим, що в Україні ціна нижча, ніж в європейських сусідніх країнах. «Укренерго» забезпечило технічну здатність імпортувати до 1200 МВт з Європи. Сьогодні максимально ми імпортували 500 МВт, це тільки в одній годині, а так – і того менше. Причини недостатнього імпорту більше економічні, або ж регуляторні, оскільки ціна в Україні формується дещо по-іншому ніж в Європі принципі. Тому, ми змушені були добирати імпорт більш дорогою аварійною допомогою», – відзначив голова правління.