В енергосистемі України виник дефіцит електроенергоії: волинян закликають до економії

В енергосистемі України виник дефіцит електроенергоії: волинян закликають до економії
Сьогодні, 22 листопада, в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії, у вечірні години він може збільшитися.

Є кілька причин дефіциту. Одна з них — збільшення споживання через похолодання, яке спричинило додаткове навантаження на електростанції.

У вівторок 21 листопада, середньодобова температура була на 5,8°C нижче, ніж у минулий вівторок 14 листопада. Тож вечірній максимум споживання електроенергії 21 листопада був на 9% вищим, ніж 14 листопада.

Також на дефіцит може впливати підвищена аварійність блоків електростанцій, частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет та дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження.

Називають і недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

Експорт сьогодні здійснювався у нічні години мінімального споживання до Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 720 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.

Сьогодні імпорт електроенергії здійснюється у денні та нічні години зі Словаччини, Румунії, Молдови Загальний обсяг 2 707 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 507 МВт.

Диспетчерський центр «Укренерго» шукає можливості покриття дефіциту.

«Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години», — звернулись енергетики до громадян.

Вчора ввечері було зафіксовано відключення дією захисту високовольтної лінії в центральному регіоні. Відключення споживачів не зафіксовано, тривають відновлювальні роботи.

Топ-менеджер компанії «ЯСНО» Сергій Коваленко звернувся до споживачів і закликав не вмикати все одразу в розетку ввечері. Він нагадав, що з ремонту вийшли ще не всі потужності.

«Після відновлення запас електроенергії буде більшим. По-третє, диспетчери шукають можливості імпорту. Система адаптується, енергетики зрозуміють, як підлаштуватися під погоду та інші виклики, але для цього потрібно трохи часу», — запевнив він.

Станом на ранок 22 листопада через бойові дії та з інших причин без світла залишається 427 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Запорізькій, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

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Теги: світло, економія, дефіцит
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